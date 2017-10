Als buddy van een risicojongere ben ik een soort Superman

‘Ik ben buddy.” Zo stel ik me voor aan deurwaarders, incassomedewerkers en schuldhulpverleners. Soms zeg ik ook ‘mentor’ als het aan de andere kant van de lijn, balie of tafel stil blijft. Het is volgens mij mijn officieuze titel. Tenminste, zo staat het in het programma ‘Elke jongere telt’ dat wethouder onderwijs, jeugd en zorg Hugo de Jonge vorige lente presenteerde. Hij zocht naar opa’s, oma’s, voetbalcoaches en vrijwilligers als mentor voor risicojongeren, van wie er zeker 7.000 zijn in Rotterdam.

“Waarom word je zelf geen mentor?” vroeg De Jonge mij toen ik hem interviewde over zijn programma. Ja, waarom eigenlijk niet, dacht ik. Was het omdat ik geen tijd heb of omdat ik me niet betrokken voel? Waarschijnlijk was het een combinatie van beide: tijd heb ik niet, laat staan voor een ander. Zelfstandig zonder personeel, maar ook zonder participatie. Het is een ziekte van deze tijd. Niet de burn-out, maar vooral: onverschilligheid. We voelen ons niet langer verantwoordelijk voor de ander. Het is daarom niet verwonderlijk dat Mark Rutte het zo goed doet met het toverwoord ‘zelfredzaamheid’.

Volle honderd procent

Ik liet me tien maanden geleden overhalen door de handige Hugo de Jonge, maar ik voel me misleid. Ik vind de term ‘buddy’ of ‘mentor’ niet dekkend. Ik voel me eerder troubleshooter of personal assistant. Iets wat je niet fulltime doet, maar wel voor de volle honderd procent. Dat wil zeggen dat je soms dingen uit je handen moet laten vallen om een jongere te helpen, dat je moet bellen als een bezetene of net zo snel moet schrijven als Simon Vestdijk. Alleen dan geen boeken, maar brieven, mails en appjes. Ik denk dat mijn uitgeefster het aantal woorden zal benijden dat ik heb geschreven aan instanties. Sinds vijf maanden heb ik een assistent die míjn inkomende mails beantwoordt.

Misschien overdrijf ik en sla ik te ver door als vrijwilliger. Maar het is mijn overtuiging dat iedereen weer overeind te helpen is. Elke jongere. Zo ook de 24-jarige Abdi van Somalische afkomst, aan wie ik werd gekoppeld in maart. Zijn huurschuld was zo hoog dat de woningcorporatie van hem af wilde. Hij meldde zich bij het jongerenloket met een brief waarin stond dat zijn woning over twee weken zou worden ontruimd.

Ik heb de afgelopen tien maanden vooral gemerkt dat instanties mij lastig vinden. Als ik bel met de woningcorporatie voor een afspraak, krijg ik de bekende vraag voorgeschoteld: wie ik ben. Er valt een stilte na het woord ‘buddy’, maar ook de titel ‘mentor’ doet niets. De medewerkster die het dossier van Abdi onder haar hoede heeft, wil mij niet te woord staan. Als buddy ben ik geen partij waar de woningcorporatie afspraken mee heeft gemaakt. De medewerkster verwijst mij naar de deurwaarder. Dit soort afwijzingen die ik als vrijwilliger zal verzamelen, maakt elke keer een kracht in mij vrij waarvan ik niet wist dat ik die had. Elke keer als ik afgewimpeld word, raast deze energie door mijn hoofd.

Het raast in mijn hoofd, en ja, ook in mijn vuisten. Ik heb zin om het systeem te lijf te gaan

De deurwaarder heeft ook weinig boodschap aan mij. Als het toch lukt een oplossing te vinden voor de huurschuld van Abdi word ik teruggefloten door een manager van de gemeente Rotterdam, die behoorlijk bits en chagrijnig is. Telefonisch laat hij weten dat mijn interventie niet op prijs wordt gesteld. Er is ineens een verhaal over overlast, Abdi zou een gevaar voor andere huurders vormen. Ik besluit de wijkagent te bellen, maar die mag de ‘buddy’ natuurlijk niets vertellen.

Abdi wordt zijn huis uitgezet en komt in de daklozenopvang terecht. Het raast in mijn hoofd, en ja, ook in mijn vuisten. Ik heb zin om het systeem te lijf te gaan.

Op dit punt eindigde het verhaal dit voorjaar. Het kostte me ruim twee maanden om Abdi weer in zijn huis te krijgen. Dat was langer dan ik had gehoopt; het systeem is een slak. Omdat er geen toelichting kwam op de overlast, heb ik een sociaal advocaat ingeschakeld. Die wint namens Abdi het kort geding over de huisontruiming, die volgens de rechter onrechtmatig was - er is geen bewijs van overlast.