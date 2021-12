Wie is toch Nelson Valkenburg, de man die zoveel Nederlanders dit jaar googleden?

Wat is 2G? Wat is een antigeentest? We wilden het in het bijna afgelopen jaar massaal weten. Het eindejaarslijstje van zoekmachine Google zegt altijd veel over wat er zoal gebeurde. Het lijstje van het techbedrijf vertelt niet daadwerkelijk de meest gezochte termen – dan zou ‘youtube’ bovenaan staan – maar het gaat nadrukkelijk om woorden of vragen waarop ‘veel meer werd gezocht dan een jaar geleden’.

Deels zijn die wel te raden: Peter R. de Vries, EK 2021, Stemwijzer, Avondklok, Testen voor Toegang, Olympische Spelen, WhatsApp storing, Squid Game. Inderdaad: 2021 in een notendop.

Toch zitten er ook vreemde eenden in de google-bijt. Want wie is toch Nelson Valkenburg? Dat is wat kennelijk meer mensen zich afvroegen want de Formule 1-commentator staat op zoekplek 9. Nog een paar opmerkelijke vragen die het zoekveldje vulden: Wat is cenosillicafobie? Of: Wat is een flixie?

Voor u naar Google snelt: wie lijdt aan cenosillicafobie is bang voor een leeg bierglas en een flixie is een toiletcabine met een flitser tegen hardrijders. En sorry voor de fans van PSV en Feyenoord, maar Ajax werd het meest gezocht op Google in het afgelopen jaar. Sigrid Kaag kan ook tevreden zijn: zij staat bovenaan in de lijst van trending politici. Vooruit, nog één eigenaardige dan. Volgens Google ging het in kookprogramma’s op televisie heel vaak over rode kool.

