Wetenschappers brengen obesitas naar de plantenwereld

Rijst en aardappel kunnen tweemaal zoveel korrel en knol opbrengen, en bovendien extreme omstandigheden zoals droogte beter weerstaan, door de introductie van één enkel gen. Dat gen kent de plantenwereld niet, maar dieren wel. En mensen ook: het heet FTO en wordt gezien als een oorzaak van obesitas.

Dit gaat de wereldvoedselproductie niet meteen uit de brand helpen, maar voor de wetenschap is het een doorbraak. Die komt van een ploeg Chinese onderzoekers die hem in vakblad Nature biotechnology uit de doeken doen. De doorbraak is opmerkelijk omdat FTO niet direct ingrijpt op het DNA, het receptenboek van levende cellen, maar op het verwante RNA, dat de recepten naar de keuken brengt.

Wat een gen doet, hangt niet alleen van het recept af, maar ook van het enthousiasme waarmee dat wordt overgebracht. Dat enthousiasme wordt door FTO verhoogd. Bij obesitas heeft dat schadelijke gevolgen, maar toen de Chinezen een dierlijke variant van dit gen in rijstplanten brachten, zagen ze vooral positieve gevolgen: een stevigere plant met meer wortels, een betere weerstand én 50 procent meer opbrengst. Verbaasd over die uitkomst pakten ze aardappelplanten, en kregen hetzelfde resultaat.

Dit is genetische modificatie waarvoor, zeker in Europa, strenge regels gelden. Maar de Chinese wetenschappers hebben goede hoop dat ze, nu ze in de gaten hebben hoe het mechanisme werkt, het effect ook kunnen bereiken met het genetische apparaat van de plant zelf.

