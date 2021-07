Wát zingt Bruce Springsteen daar?

Fans ruzieden bijna 50 jaar over wat Bruce Springsteen precies zingt op Thunder Road. Een journalist vroeg het Springsteens manager, die snel uitsluitsel gaf. Kunnen andere berucht onduidelijke liedjesteksten ook zo makkelijk worden opgehelderd?

Een 46-jarige oorlog tussen twee kampen Bruce Springsteenfans is eindelijk beslecht. De ruzie draaide om de vraag of The Boss op het liedje Thunder Road zingt dat ‘Mary's dress waves’ (Mary's jurk golft) of dat ‘Mary's dress sways’ (Mary’s jurk zwaait). Veel fans verstonden sways, maar op de oorspronkelijke albumhoes en Springsteens website stond waves.

Decennialang was het een overwegend koude oorlog, maar begin juli laaiden de vlammen op, aangewakkerd door een nietsvermoedende New York Times-journalist. Maggie Haberman twitterde een foto van Springsteens Broadwayshow met de woorden ‘Mary’s dress sways’. Fake news! meenden sommigen.

Lyrics sites, bah! Original source here. But I’m not a NYT reporter. pic.twitter.com/pzHCb237wh — Dawned on Mt Massive (@slowdawning) 4 juli 2021

Toen deed collega-journalist David Remnick iets wat iemand veel eerder had kunnen doen: hij e-mailde Springsteens manager, Jon Landau. Die gaf zaterdag in The New Yorker eindelijk uitsluitsel: het is sways. “Dat is hoe hij het schreef in zijn oorspronkelijke notitieboekjes, dat is hoe hij het in 1975 zong op Born to Run, dat is hoe hij het altijd heeft gezongen bij duizenden optredens, en dat is hoe hij het nu zingt op Broadway”, zei Landau. Het woord is inmiddels aangepast op Springsteens website.

Dat was makkelijk. Hoeveel muzikale mysteries kunnen nog meer worden opgehelderd als iedereen zo proactief is als Remnick? Springsteen heeft zich door wel meer nummers heengemompeld. Hetzelfde geldt voor zangers als James Brown en een hele generatie mompelrappers. En roepen de Baha Men op Who let the dogs out nou ‘who, who, who who!’ of ‘woof, woof, woof woof!’ ...? Het is maar net welke website je raadpleegt.

Lees ook:

Voor Jan Rot is een liedtekst net een sudoku

Jan Rot vertaalt grote hits met oog voor kleine details. Let vooral op klank en klankrijm, zegt hij. In zijn nieuwe boek doopte hij McCartneys klassieker ‘Yesterday’ om in ‘Spiegelei’.