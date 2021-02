Wat Herstel-NL met de beeldvorming over wetenschap doet

Een aantal topeconomen is (of: was) tegen de huidige lockdown. De Britse variant van het virus valt heel erg mee, zeggen ze. Een van hen legt uit: ‘Ik heb in december zelf ook uitgebreid zitten rekenen en modellen gemaakt voor de verspreiding van de Britse variant. Mijn beeld is dat daar ten onrechte angst voor is gezaaid.’ Wat doet deze uitspraak met de beeldvorming over wetenschap?

1

Ze lijken zo indrukwekkend, die modellen van het RIVM. Maar wat stelt zo’n model nu helemaal voor? Zo’n model zet je blijkbaar zo in elkaar, kun je denken – tussen de kerstkalkoen en oliebollen door. Dat doet deze econoom bovendien in z’n eentje – daar heb je niet een heel instituut voor nodig.

2

Dat model van die ene econoom is ook nog veel beter. De berekeningen van het RIVM zitten er zo erg naast, dat sprake is van ‘angstzaaierij’.

3

En dan de ‘ik’ in die uitspraak. Normaal legt een wetenschapper z’n model voor aan collega-wetenschappers. Die zoeken naar zwakke plekken en daar wordt het model beter van. Pas na een positief oordeel, treed je naar buiten. Maar hier treedt de econoom gelijk naar buiten. Wat is het gevolg? Collega-wetenschappers worden gedwongen in het openbaar kritiek te leveren en die is niet mals: ‘fundamentele denkfout’, ‘absurd’, ‘dom’.

De beeldvorming: iedere wetenschapper heeft een eigen model en wetenschappers rollen vechtend over straat. Wetenschap is ook maar een mening.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers.