Krekel Hoe onooglijk ook: zing! Zing! Laat weten dat bestaat. Hoort iemand ooit? Onwaarschijnlijk. Maar zing, zing! Verhef je boven het harde gras, de kale steen. Vanwege de korte duur. Mark Boog Uit: Maar zingend. Cossee, 2013

Was het niet de krekel die er flink van langs kreeg? Van de mier? De hele zomer een beetje zingen, en nu, hartje winter, niks te eten hebben. Dan de mier. Die was ijverig geweest, had verstandig een voorraadje aangelegd, voor als de kou kwam.

Voor de krekel was er geen later.

Alleen een nu, en daarin moest gezongen. Of zoals dichter Mark Boog (1971) zegt in Maar zingend (2013): ‘Vrolijk negerend! Zo gaan wij door het leven.’ Niemand weet hoe lang het duurt, of wat de zin ervan is. En allemaal zijn we kruimels op de rok van het universum, maar: ‘Hoe onooglijk ook: zing!’