Soldaat van Oranje mag weer, en heeft een fijne nieuwe Erik

Het licht brandt weer in de Theaterhangaar in Katwijk. Maandenlang was het er donker en stil, maar vanaf 1 oktober gaat Soldaat van Oranje weer los. Met in de hoofdrol debutant Alexander Schuitema als Erik Hazelhoff Roelfzema, die de rol van deze verzetsstrijder afwisselend speelt met Alex van Bergen.

“Hij speelt hem stoer en lekker, een fijne nieuwe Erik", zegt Fred Boot, producent van de langstlopende musical van Nederland over Schuitema: “En hij heeft echt het Hazelhoff-geluid, dat Wassenaarse Haags, een mooie, deftige dictie”.

Boot is blij dat “alle onzekerheid en machteloosheid en vraagtekens van de afgelopen achttien maanden” achter de rug zijn. De pandemie heeft er ook bij de Soldaat flink ingehakt: de deuren waren bijna een jaar dicht, zo’n 300 voorstellingen werden geschrapt, het Amsterdamse kantoor werd afgestoten, de crew moest inkrimpen tot een man of twintig.

50.000 mensen hadden een kaartje

“Maar nu kunnen we gewoon weer met 150 man aan de slag”, zegt Boot. Met als aftrap de scène waarin Erik ontgroend wordt bij de Leidse studentenvereniging Minerva – het is dan nog geen oorlog, hij is een onbezwaard student.

Ruim 3 miljoen bezoekers zagen deze openingsscène al sinds 2010, met wisselende Eriks. Zo’n 50.000 mensen waren in het bezit van een ticket toen corona vorig jaar de hele cultuursector stillegde. “Sommigen hebben hun geld teruggevraagd, maar de meesten hebben hun voucher gehouden”, zegt Boot.

Voucherhouders (met coronapas) kunnen dus eindelijk hun musicalhart ophalen. En er kan nog meer bij, de zaal met 1100 stoelen is nog niet uitverkocht. Boot hoopt dat “het consumentenvertrouwen terugkomt, dat mensen gauw weer vertrouwen krijgen dat het veilig is in het theater”.

