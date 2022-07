Sloop, criticasters, studenten, oorlog en roest: de Eiffeltoren heeft al veel bedreigingen doorstaan

“De bouwstijlen van alle vroegere eeuwen, die wij daareven zagen, worden door deze apotheose van smeedijzer te niet gedaan”, schreef de correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant begin 1889 over de Eiffeltoren. Tegelijkertijd uitte hij zijn twijfels over het bouwwerk voor de Wereldtentoonstelling in Parijs: “Niemand kan zeggen hoeveel tijd de ijzeren constructie het zal uithouden tegen de schadelijke invloeden van wind en weder, die in de vorm van roest en van lange inwendige kristallisatie alle geslagen ijzer op den duur vernielen. Niemand kan zeggen of de toren van Eiffel, na zes eeuwen nog even frisch en sterk zal zijn, als thans het geval is, bij bijvoorbeeld met de steenen constructie van het Alhambra of van de Gothische kathedralen.”

Het blijken nu profetische woorden te zijn: het Franse weekblad Marianne zag onderzoeksrapporten in die de staat van de blikvanger van Parijs als deplorabel omschrijven. Roest vreet de toren aan. Niet alleen de correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, ook ingenieur Gustave Eiffel zelf waarschuwde er destijds al voor. Preventie kon volgens hem onheil voorkomen: “Voor het behoud van een metalen bouwwerk is de verf het belangrijkst, en het onderhoud daarvan de enige garantie voor zijn voortbestaan.” De gemeente Parijs, voor 99 procent eigenaar, liet het er de afgelopen jaren niet helemaal bij zitten, maar koos voor schuren en schilderen met de Franse slag. Alles om de toeristentrekker zoveel mogelijk open te houden.

Honderd jaar Franse Revolutie

Eiffels ontwerp was in 1889 de winnaar van een wedstrijd. Parijs wilde iets bijzonders voor de Wereldtentoonstelling, die viel immers samen met de herdenking van honderd jaar Franse Revolutie. De belangrijkste voorwaarde voor de deelnemers: het te verrijzen bouwwerk moest minstens driehonderd meter hoog worden.

Criticasters vonden dat het ergste. De “onnutte, monstrueuze” Eiffeltoren was in hun ogen een smet voor de stad. En de oorspronkelijke uitvoering kende niet eens liften. Wie naar boven wilde, was aangewezen op trappen. Het weerhield tijdens de Expo twee miljoen bezoekers niet van een bezoek. De 56-jarige Eiffel had eerder naam gemaakt met ontwerpen voor spoorbruggen en stations. Hij was bovendien verantwoordelijk voor de ijzeren constructie die het Vrijheidsbeeld, een gift van de Fransen aan de Amerikanen, overeind hield.

In het jaar van Eiffels overlijden, 1923, gingen serieus stemmen op om de toren te slopen. Voor telegrafie en meteorologie had deze immers langzamerhand weinig waarde meer. Het ijzer kon in een land dat herstellende was van de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog op tal van plaatsen worden hergebruikt. En een monument kon het bouwsel volgens de tegenstanders nauwelijks worden genoemd. Het was hooguit een rariteit.

Levensduur van 20 jaren gegarandeerd

Hij bleef staan. In 1926 begon de discussie echter opnieuw: ondanks voorzorgsmaatregelen roestte de Eiffeltoren zo hard dat het maar de vraag was of behoud een haalbare kaart zou zijn. In 1928 zag Het Vaderland het somber in. De corrosie had nog lang op zich laten wachten, vond de krant: “De bouwer van den Eiffeltoren heeft indertijd een levensduur van 20 jaren gegarandeerd.”

De Eiffeltoren overleefde de Tweede Wereldoorlog, maar in 1950 dreigde een negentienjarige Fransman het bouwwerk, “die weerzinwekkende hoop verroest ijzerafval” op te blazen. De rechtbank oordeelde dat het overduidelijk om een studentengrap ging en sprak hem vrij.

In het roerige jaar 1968 vroeg een deel van de Parijse raad zich af of er bij de reguliere verfbeurt (drie jaar werk voor een schildersploeg) niet eens een andere kleur kon worden gebruikt. Waarom altijd weer bruin? En ruim vijftig jaar geleden, in 1971, luidde een voorzichtige noodklok: de Eiffeltoren stond niet direct op instorten, maar voor echt behoud was meer nodig dan een periodiek likje verf.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril. Eerdere afleveringen van de rubriek Déjà Vu leest u hier.