Scholen wapenen zich met UV-licht tegen nieuwe coronagolf

De sterke straling van de UV-lampen doodt schimmels en bacteriën, maar ook het coronavirus blijkt er niet tegen bestand. Daarom ziet de gemeente Eindhoven de lampen als (goedkoper) alternatief voor ventilatiesystemen op scholen, die tijdens de vorige coronagolven vaak niet in orde bleken.

De lampen zijn al geliefd in verschillende sectoren: tuinders gebruiken ze om schimmels te bestrijden en in ziekenhuizen worden er instrumenten mee ontsmet, wat dan weer bespaart op wegwerpdoekjes.

Maar het gebruik van de lampen op scholen is nog wel een ander verhaal. Waar in ziekenhuizen en bedrijven slechts enkele mensen om moeten kunnen gaan met de (soms gevaarlijke) lampen, moet op een school iedere leraar erop toezien dat er geen kinderen in de lampen gaan hangen. Dat is absoluut niet de bedoeling, want met de straling moet je goed oppassen, zei de producent van de lampen eerder tegen deze krant: “Je huid verbrandt binnen enkele minuten.” Een verkeerde installatie van de lamp zendt bovendien veel gevaarlijke straling het klaslokaal in, met alle gevolgen van dien.

De gemeente Eindhoven vindt het niettemin een goed idee om de lampen zo snel mogelijk in gebruik te nemen, om zo niet te laat te zijn voor de volgende coronagolf. Dat nog niemand weet of dit goed gaat werken op scholen, neemt ze daarmee voor lief. “We willen de scholen niet meer dicht als het om covid gaat”, zei wethouder Stijn Steenbakkers tegen Omroep Brabant. In totaal 700 Eindhovense klaslokalen krijgen de lampen aan het plafond.

