Requiem voor het ‘magische’ zweetdoekje

De roemruchte evangelist Jan Zijlstra (82), op donderdag overleden aan corona, bediende zich van een ­bijzonder attribuut in zijn ‘genezingsdiensten’: een zweetdoekje. Dat heeft een lange historie; bijbelschrijver Paulus zette het zijne in voor genezing.

Het gebruik van de zweetdoek was vooral in de Middeleeuwen populair. Aan het doek dat over Christus’ gezicht in diens graf had gelegen werden speciale krachten toegeschreven. Over de miskelk ligt tijdens de heilige mis nog altijd een gesteven stuk linnen dat daarnaar verwijst.

Fenomenale werking

Van de magische ­werking die de zweetdoek zou hebben, werd lang niets meer vernomen, tot het ­grote voorbeeld van Zijlstra, Johan Maasbach, het herintroduceerde. Zijlstra trad in diens voetspoor en schakelde het zweetdoekje dat hij op zijn lichaam had gedragen in voor genezingspraktijken. Zo liet hij er eentje op het hoofd van een doodzieke man leggen. De man stierf overigens snel, tot verbijstering van zijn kinderen.

Een soortgelijk doekje is tot op heden verkrijgbaar bij de Universele Kerk van Gods Rijk. Die biedt gewijde doekjes aan met een fenomenale werking; ze genezen epilepsie, verslaving, aids en – volgens die kringen ook een ziekte – homoseksualiteit. Toch tellen deze doekjes niet echt, want ze zijn niet bezweet, maar met olie doordrenkt.

Met het overlijden van Zijlstra verliest het Nederlandse christendom niet alleen een paradijsvogel, maar is ook het eeuwenoude gebruik van het zweetdoekje uitgestorven.