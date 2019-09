Rembrandt was de Lil’ Kleine van de zeventiende eeuw

Als het op tv niet vanzelf gaat, zie je pas hoe razend moeilijk het is om elk ­seizoen kijkers te trekken. Buiten miezert het en bij de herfstprogrammering heb ik hetzelfde gevoel: het wil allemaal niet tot herfstbloei komen.

Vrijdagavond in de maandelijkse media-uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ kwam Beau van Erven Dorens praten over zijn show en over zijn nieuwe RTL-collega Eva ­Jinek. Of hij dat te kleine bureautje en die bank niet gauw voor een tafel kon inwisselen. “Een auto heeft ook vier wielen, gewoon omdat dat het beste werkt”, riep tafelheer Marc-Marie Huijbregts.

Drie uurtjes later in ‘Beau’ knalde hij de bank eruit en maandag staat daar een tafel. Toch knap hoe hij zwichtte zonder zich te druk te maken over gezichtsverlies.

#Manifestvideo

Wie ook na het vallen steeds weer kan opstaan, is John de Mol. Donderdag ging zijn nieuwe online platform New Wave al van start, maar ik was er niet kapot van. Vrijdag zaten ook hij en New Wave-hoofdpersoon Jorik Scholten – rapper Lil’ Kleine – bij DWDD. Over hoe dit platform op YouTube jongeren moet inspireren – en naar Talpa moet lokken, want tv kijken ze niet vaak meer. De boodschap in de ‘manifestvideo’ #JongGedaan klinkt ronkend. Niet jong geleerd, oud gedaan, nee: “Zijn we te jong om een voorbeeld te zijn voor miljoenen volgers?”, zegt Jorik vol bravoure. “Te jong om driehonderd kilometer per uur te rijden? Te jong om internationaal topmodel te worden, (...) of om de Ziggo Dome uit te verkopen, solo, als eerste rapper ooit? Leeftijd is maar een cijfer, en wij laten ons niet wegcijferen.”

Mooi hoor. New Wave (waar heb ik die term eerder gehoord?) wil jongeren inspireren, laten leren, en motiveren om zelf ook naar de top te gaan. Altijd prima. Maar hoe het platform dat in de praktijk wil brengen, zie ik niet (maar ik ben ook niet de doelgroep). Wat ik wel zie in de eerste aflevering ‘Het concert’ van de kleine docuserie ‘Jorik’s Life’: een hoop dure horloges en auto’s in snelle montage. Dynamische camerabeelden dicht op de rug van Jorik Scholten. De rapper die, al bubbelend door een rietje om de stem te smeren, al zijn bewonderende vriendjes tegenkomt in de gangen van de Ziggo Dome. Hij lijkt een aardige jongen, lief voor zijn opa en oma en vol admiratie voor zijn vader. Maar ook die vader zien we alleen complimentjes geven, op het slijmen af. “Ik hoorde weer hoe goed die oude nummers eigenlijk zijn”, straalt de man.

Machtsvertoon

Als ik twintig was, zou ik me nu niet aangespoord voelen om zelf iets te maken. Ik zou me leeg voelen door al dat machtsvertoon en die even lege teksten. ‘Je bitch wast m’n kleren, ververst m’n lakens’, rapt hij. En: ‘Je bitch is geen object maar we bekijken haar.’ Nou ja, laat ze het maar proberen.

Ik kijk ondertussen zaterdag naar ‘Het raadsel Rembrandt’ (AvroTros) van Wolkers- en Rembrandt-biograaf Onno Blom, die ook wat op televisie probeert. Zijn zoektocht naar de jonge Rembrandt lijdt aan televisiefoutjes – hij sleept constant met een aftandse tas en een tablet. Maar zijn passie is aanstekelijk. Rembrandt komt al een beetje tot leven als rebelse twintiger. Als ‘influencer’, die met zijn emotievolle zelfportretten de eerste ‘selfies’ maakte om beroemd te worden, en de schilderkunst opschudde. Een Lil’ Kleine van toen.

