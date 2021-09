Per uur te huur: Chinese mannen die wél luisteren

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een oogverblindend knappe man die de hele tijd drankjes voor je haalt, altijd precies hetzelfde op tv wil zien als jij, en aandachtig luistert naar alles wat je te vertellen hebt. En dat in een land, China, waar de mannen toch eerder een reputatie genieten van ongeëmancipeerde mansplainers.

Het is niet te mooi om waar te zijn, het bestaat, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Sinds kort springen in grotere Chinese steden ‘butlercafés’ als paddenstoelen uit de grond. Jonge, hoogopgeleide vrouwen kunnen er voor enkele tientallen euro’s per sessie een man inhuren, naar keuze uitgedost in een net pak of juist als een Japanse popster, die weggelopen lijkt uit een alternatieve werkelijkheid waar het patriarchaat niet bestaat.

Het escapisme werkt aanstekelijk. “Ik wil niet meer terug naar een ondergeschikte rol. Het is fijn om boven hen te staan”, aldus een gescheiden vrouw in de Chinese online glossy Sixth Tone, die ging kijken in butlercafé The Promised Land in Shanghai.

Maar of dit een broedplaats is voor een nieuwe seksegelijkheid, valt nog te bezien. De rollen zijn gewoon helemaal omgedraaid. De butlers in The Promised Land moeten door een strenge vleeskeuring, en worden gedwongen tot een strikt regime van uiterlijke verzorging. “De klanten zijn hier niet voor lelijke gezichten”, aldus de eigenaar.

Na hun dienst vallen de butlers terug in oude patronen. Een van hen verklapt dat hij het haat als vrouwen maar over feminisme blijven praten: “Ze zijn te irrationeel”.

