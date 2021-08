Ondernemers zien de toekomst zonnig in

Dankzij de ‘diepe zakken’ van minister van financiën Wopke Hoekstra en de vele miljarden aan steun is de economische schade als gevolg van het coronavirus beperkt gebleven. Zozeer zelfs dat ondernemers weer volop vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten. Sterker nog, nog nooit waren zij zo positief als aan het begin van het derde kwartaal, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vorige record werd voorafgaand aan het eerste kwartaal van 2018 gemeten.

Daarmee is de stemming relatief snel omgeslagen – in het tweede kwartaal van vorig jaar kwam het vertrouwen van ondernemers juist nog op het laagste punt uit sinds de metingen begonnen in 2008. Volgens het CBS zorgt vooral de horeca voor de omslag, omdat die sector lange tijd vrijwel gesloten was maar ten tijde van de meting begin juli net weer open mocht. Van de meest negatieve sector sloegen horeca-ondernemers om in de meest positieve. Naast de horeca zijn ook alle andere sectoren positiever gestemd, alleen de bouw was iets minder positief dan voor het tweede kwartaal.

Ongeveer een derde van alle ondervraagde ondernemers ziet geen enkele belemmering voor de bedrijfsvoering. Een kwart krijgt inmiddels zelfs last van de economische voorspoed: zij zijn op zoek naar personeel, maar dat is bijna niet meer te vinden. Niet zo raar: er gaan nauwelijks nog bedrijven failliet, meldt hetzelfde CBS. In juli werden 109 faillissementen uitgesproken – ongeveer een derde van het aantal aan het begin van de coronacrisis, en het laagste aantal sinds december 1990.

Lees ook:

Het ziet er verrassend goed uit voor de Nederlandse economie, denkt het Centraal Planbureau

Na de financiële crisis duurde het vijf jaar voordat de Nederlandse economie zich had hersteld. Nu gaat dat veel sneller, verwacht het Centraal Planbureau.