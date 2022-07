Na vijftig jaar laatste behandeling voor hét gezicht van de Vietnamoorlog

Na vijftig jaar krijgt Kim Phuc de laatste brandwondenbehandeling. Ze werd het gezicht van de gruwelen van de Vietnamoorlog. Ze was het negenjarig napalmmeisje, dat naakt en gillend van de pijn bij Trang Bang over de weg rende. Over haar hele lichaam zaten brandwonden van de napalm, die een vliegtuig van het Zuid-Vietnamese leger op haar dorp gooide.

Fotograaf Nick Ut maakte toen die wereldberoemd foto. Hij won er de Pulitzerprijs mee. Meteen nadat hij afdrukte, gooide hij zijn camera aan de kant, ving het meisje op en bracht haar naar een ziekenhuis. Hij redde haar leven. Nu krijgt ze bij een laserinstituut in Miami haar laatste behandeling. Haar lichaam zal altijd getekend blijven, maar twaalf keer lasertherapie zorgt voor verbetering.

Het is ook de tijd voor haar om terug en vooruit te kijken. Ze haatte jarenlang de foto van haar, die de wereld overging. Ze schaamde zich voor haar naaktheid. Maar nu niet meer. “Ik ben niet langer een slachtoffer. Ik ben een overlevende. Vijftig jaar geleden was ik een oorlogsslachtoffer. Nu ben ik een vriendin, een hulpverlener, een moeder en grootmoeder en een overlevende die roept om vrede”, zei ze onlangs tegen de Amerikaanse omroep CBS.

Ze ontmoette Nick Ut weer, waar ze blij van werd. “Hij is familie”, zegt ze. En ze spreekt zich in interviews uit tegen de terreur, de horror van de Russische invasie in Oekraïne. Ze wil naar Oekraïne om met de slachtoffers daar te spreken.

