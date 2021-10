Ministerie past vacaturetekst aan na protest boeren

Nederland uit de stikstofcrisis helpen. Die schone taak wacht de nieuwe adviseur bedrijfsvoering die het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) momenteel zoekt. Maar in een dossier waarbij bijna elk woord gevoelig ligt, raakte de vacaturetekst bij boeren precies de verkeerde snaar.

In de oorspronkelijke advertentie stelde LNV dat het stikstofprobleem heel Nederland raakt en om oplossingen vraagt. “Denk aan het terugdringen van de maximumsnelheid op snelwegen en het uitkopen van agrariërs.” Maar laat dat laatste nu net hét politiek hete hangijzer zijn in het hoofdpijndossier dat al tweeënhalf jaar aansleept. Want als een veehouder met veel uitstoot net aan de rand van een natuurgebied zit, mag de overheid die boer dan als uiterste middel onteigenen? Linkse partijen vinden van wel, maar het kabinet wilde vooralsnog niet aan gedwongen uitkoop beginnen.

De reacties waren niet mals

Toch lekte uitgerekend een paar weken geleden een plan uit om juist wél tot onteigening over te gaan. Dat zorgde voor veel boze reacties bij boeren. En hoewel in de vacaturetekst strikt genomen niets over dwang staat, legden velen in de agrarische sector de link met deze recente openbaring. De reacties waren niet mals: het ministerie zou met wervende teksten op zoek zijn naar iemand die boerenfamilies van hun erf af helpt.

Dat had zo niet gemoeten, schrijft een woordvoerder van het ministerie nu in reactie op alle kritische twitteraars van de afgelopen dagen. De vacaturetekst is aangepast. “We betreuren dat deze tekst zo is gepubliceerd. Dit doet namelijk geen recht aan de wijze waarop wij samen met alle betrokken partijen samenwerken om tot oplossingen te komen.”

We betreuren dat deze tekst zo is gepubliceerd. De vacaturetekst is zojuist aangepast. Dit doet namelijk geen recht aan de wijze waarop wij samen met alle betrokken partijen samenwerken om tot oplossingen te komen. ^JG — Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (@minlnv) 1 oktober 2021

Lees ook:

Den Haag koerst aan op uitkoop boeren, maar zo eenvoudig is dat niet

Drastische plannen over onteigening en het intrekken van de vergunning voor boeren lekken uit. Maar hoe reëel zijn deze plannen om de stikstofuitstoot te beteugelen?