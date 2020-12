Mijn broer gedraagt zich asociaal in onze familieapp, kan ik de groep verlaten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn familie, bestaande uit mijn ouders, mijn broer plus vriendin, mijzelf en mijn man heeft een app-groep. Daarin maken we afspraken, plaatsen artikeltjes of foto’s. In coronatijd verloopt bijna al ons contact via de app. Sinds een paar weken lig ik met mijn broer in de clinch. Hij is 29, maar kan zich enorm kinderachtig en asociaal uitlaten. Ook zijn vriendin reageert vaak erg heetgebakerd in deze groep.

Na een vervelende aanvaring heb ik mijn bekomst van hem. Ik reageer niet meer op zijn berichten en eigenlijk willen mijn man en ik de groep verlaten.

Nu worden er weer foto’s uitgewisseld en vriendelijke praatjes gemaakt, alsof er nooit wat aan de hand was. Dit ergert me vreselijk. Vriendinnen zeggen dat ik uit die groepsapp moet stappen, omdat ik er negatieve energie van krijg, wat uiteraard klopt. Aan de andere kant kan een ­vertrek worden gezien als het verbreken van contact, wat kan leiden tot vragen aan mijn adres, terwijl ik het wil laten rusten. Wat vindt u?

Zal ik de groep verlaten?

Beste Zal ik de groep verlaten,

Als uw broer zich in een real life gesprek vervelend, agressief of asociaal uitlaat, zou u er toch ook wat van zeggen? Waarom laat u het dan passeren, als het gesprek via de app plaatsvindt? Uw broer heeft vast zijn eigenaardigheden, maar u kunt gewoon zeggen waar het op staat, er is geen reden om voor hem weg te duiken. Een broer-zus-relatie moet tegen een stootje ­bestand zijn en zwijgstraf uit­delen is geen goede manier van conflicthantering.

Bel hem op en zeg dat bepaalde uitlatingen (geef voorbeelden) van hem u niet bevallen, omdat u ze kwetsend, beledigend, pijnlijk of wat dan ook vindt. Laat zijn vriendin erbuiten. Vraag hem of hij zijn toon wil matigen en kan ophouden met wat u dan ook dwars zit, omdat die familie-appgroep er voor de gezelligheid is en niet om elkaar het ­leven zuur te maken. Op een rustige manier hem confronteren met waar u niet van gediend bent is echt beter dan gewond het zwijgen ertoe te doen.

De negatieve energie die u denkt zich te kunnen besparen door weg te lopen, zal er niet minder op worden wanneer u uw ergernis omzet in een slepende brouille.

