Marit Kapla laat Osebol tot leven komen

Marit Kapla laat de inwoners van Osebol aan het woord, ‘haar’ gehucht in het westen van Zweden.

Over de witte pagina is een handvol kleine grijze vierkantjes gestrooid: 25 in totaal. Het is de plattegrond van Osebol, een gehucht in het westen van Zweden, niet ver van de Noorse grens. Birgit Emilsson (1939) woont in het noordelijkste huis (zwart gekleurd op het kaartje), een beetje afgelegen van de rest. ‘Het was hier helemaal leeg/ en vol bos onder aan de heuvel/ dus je zag het helemaal niet.’ Haar ouders kwamen in 1940 in Osebol wonen. Ze hadden er een winkel in levensmiddelen, die Birgit later overnam, tot ze het, in verdrukking gebracht door de grotere supermarkten, ‘welletjes’ vond.

Meer naar het midden woont Alvar Jansson (1945), die ervoor zorgde dat het dorpje een skipiste kreeg. Vroeger, herinnert hij zich, waren alle vrouwen ‘huisvrouw/ en alle kerels/ werkten in het bos’.

Journaliste Marit Kapla, zelf in Osebol opgegroeid, wilde de geschiedenis van het dorpje, en het leven van vandaag de dag vastleggen. Ze interviewde daarom de bewoners van de 25 huizen. Maar van de gesprekken die ze had – ‘jij wilt zoveel weten’ – maakte ze geen lopend verhaal. Ze tekende de monologen, met hakkelende, mijmerige, spreektalige zinnen en al op als waren het gedichten. Met veel wit, met regelafbrekingen.

En dat werkt. Juist doordat ze niet alle details inkleurt, komt Osebol tot leven en is het of je zelf zit te praten met Marie Björ (1983), die er opgroeide. Ze had alleen een vriendje in een dorpje verderop, maar verveling kende ze niet. ‘Je hoort kinderen tegenwoordig…/ o wat saai/ o wat saai.// Dat had ik nooit.’ Je zit naast István Fóth (1943) als hij vertelt hoe hij als Hongaarse vluchteling in de jaren vijftig gastvrij in Zweden werd onthaald. Je voelt hoe zijn verhaal schuurt met de woede van Kai Johansen (1951) die vindt ‘dat je net zoveel moet betalen/ om Zweedse jongelui aan het werk te helpen/ als iemand uit Syrië’.

Met een zekere melancholie, maar zonder vroeger al te veel te romantiseren, maakt deze mengelmoes aan inwoners, jong, oud en ook Nederlanders, een veranderende tijd voelbaar. Hoe machines het werk van de mannen in de houtkap overnamen, hoe de skipiste in verval raakte, hoe de brug bij het dorp op instorten staat. En toch, wie er een huis heeft, blijft, wie wegging komt terug. ‘Het zal wel koppigheid zijn/ dat ik hier wil blijven wonen.’

Lennart Olsson (1944) Dit huis heeft een ingewikkelde geschiedenis. Het heeft in Ambjörby gestaan in Månäs aan de westkant van de rivier. Toen hebben ze het uit elkaar gehaald. Die Oskar die daar woonde die heeft er een bundel van gemaakt en die heeft hij in de rivier gegooid en hiernaartoe gevlot en weer uit het water gehaald. Het bestond uit losse stukken hout. Daarna hebben ze het omhoog gehaald en hier weer in elkaar gezet. Marit Kapla

Osebol Getuigenissen van het Zweedse platteland

Vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen. Atlas Contact; 816 blz. € 24,99