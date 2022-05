Mamma mia, de hologrammen van Abba zijn buitenaards goed!

Super Trouper! De Britse pers is lyrisch over de kunsten van de Abba-hologrammen. Wie had dat gedacht? Over de show van de Zweedse popsterren viel vooraf menig onvertogen woord, maar de virtuele versies van Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson oogsten niets dan lof.

Recensenten kregen deze week alvast een voorproefje van de concertreeks, die tot en met december in Londen te bewonderen is. “Voor veel fans zal het een feest zijn de dansschoenen weer vast te gespen”, jubelt de Britse krant The Guardian. Een criticus van The Times omschrijft het concert als ‘buitenaards goed’, en The Telegraph rept van ‘entertainment extravaganza’.

Ruim 850 mensen sleutelden aan de hologrammen. “Agnetha, Frida, Benny en Björn stonden op een podium voor 160 camera’s en bijna evenveel visuele effecten-genieën”, legt een producer uit in een YouTubefilmpje dat fans een blik achter de schermen gunt. Met behulp van geavanceerde technologieën werden de mimiek, gebaren en danspassen van Abba onder de loep genomen en gedigitaliseerd.

Ook kreeg Abba een verjongingskuur. Hoewel de wereldberoemde groep inmiddels uit zeventigers bestaat, wordt de concertreeks namelijk gegeven door het Abba van eind jaren zeventig. De zogenoemde ‘Abba-tars’ worden begeleid door een tienkoppige band die live speelt. Zij brengen onder meer de nummers ten gehore die op Voyage staan, het album dat Abba in november na veertig jaar afwezigheid uitbracht als comebackplaat.

Het album werd matig ontvangen, maar wie weet geeft deze concertreeks het enthousiasme over de nummers een zwieper. Voor de winnaars van het Songfestival zelf zijn de hologrammen in ieder geval een uitkomst. De groep was nooit dol op het geven van optredens. Nu kunnen ze fijn thuisblijven.

