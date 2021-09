Maken sociale media mensen haatdragender? Nee, mensen die online schelden zijn áltijd boos

Wie zich met regelmaat op sociale media ophoudt – en dat geldt voor best wel veel mensen – zal met regelmaat verzuchten: waarom zijn zoveel mensen online vaak zo ontzettend onaardig? Wie wel eens op, bijvoorbeeld, twitter rondstruint, zal niet zelden het gevoel hebben dat het tijd wordt om het mensbeeld bij te stellen. Er wordt gescholden, er wordt gecanceld, er wordt niet naar elkaar geluisterd, vijandigheid alom – met name als het over politiek gaat. Alsof er alleen maar meer onaardige mensen bijkomen.

Nou, dat laatste is dus niet het geval, laat onderzoek van de universiteit in het Deense Aarhus zien. Zeker, online kunnen mensen zich van hun slechtste kanten laten zien, zeggen de onderzoekers, maar het is niet zo dat sociale media en internet ervoor hebben gezorgd dat de vijandigheid toeneemt.

Vijandig in het gewone leven

De onderzoekers bevroegen enkele duizenden Denen en Amerikanen. Hun conclusie: de mensen die zich online vijandig gedragen, torsen die vijandigheid in het gewone leven ook al met zich mee. Daarmee ondergraven ze het idee dat het er online zo heftig aan toe kan gaan omdat mensen zich daar anoniem kunnen uiten terwijl ze dat in het offline leven nooit zouden doen.

Sociale media fungeren als een megafoon voor uitingen van mensen die in het offline leven zich ook al flink vijandig kunnen opstellen. Een extra uitlaatklep dus, voor mensen die in het offline leven ook al vaak onaardig kunnen doen.

Bovendien, zeggen de onderzoekers, blijkt dat mensen met een wat vriendelijker inborst geneigd zijn om discussie over politiek sowieso wat uit de weg te gaan. Zij vertonen zich dus ook veel minder op online fora, met als gevolg dat het nare karakter van die online discussies nog eens wordt versterkt.

