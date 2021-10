Je kunt Squid Game nu in het echt spelen; zonder bloedig einde, maar wel met een mooie prijs

Hebt u zin om mee te doen aan de kinderspelen uit de razend populaire Koreaanse tv-serie Squid Game? Binnenkort is dat mogelijk. Net als in de serie kunnen de winnaars een mooie prijs winnen en worden de verliezers ‘geëlimineerd’, al zal dat laatste in de werkelijkheid minder definitief gebeuren dan op tv.

Verschillende vakantieoorden en pretparken in Zuid-Korea spelen in op de grote aantrekkingskracht die Squid Game uitoefent op vele miljoenen kijkers. Hotel St. John’s in Gangneung heeft op 24 oktober een evenement gepland voor gasten en andere bezoekers. Wat kunnen zij verwachten?

Ten eerste: een spel dat in Nederland bekendstaat als ‘Annemaria koekoek’, waarbij spelers moeten rennen en dan ineens stilstaan. Wie toch beweegt is af. In Squid Game word je dan zonder pardon doodgeschoten, waarbij het bloed in het rond spat. Geen zorgen, het hotel belooft dat dit in de werkelijkheid niet zal gebeuren.

Het spel Annemaria Koekoek heeft in Squid Game een dodelijke afloop. Beeld Netflix

De spelleider blijft tot het einde anoniem

Verder moeten de deelnemers gevouwen papieren kaarten op de grond gooien om die van een andere speler om te draaien, en koekjes uit een vorm peuteren zonder dat ze breken. Afgezien van het bloedige einde gaat alles in stijl. Deelnemers krijgen een kaartje met alleen een telefoonnummer voor instructies, de spelleider blijft tot het einde anoniem en de spelers gaan natuurlijk in groene overalls gekleed.

De winnaar in Gangneung krijgt vijf miljoen Koreaanse won, bijna vierduizend euro. In Wonju, ook in Zuid-Korea, zijn 45.600 punten te verdienen, om te besteden in het pretpark. De strikte coronamaatregelen in Zuid-Korea maken het wel lastig om veel deelnemers tegelijk in het veld te brengen, hierover wordt nog overlegd met de autoriteiten.

Vindt u Zuid-Korea te ver? In Abu Dhabi biedt het Koreaanse cultureel centrum Squid Game in het echt aan, voor kleinere groepen.

Lees ook:

Squid Game is de hit waar Zuid-Korea al decennia aan werkt

Het megasucces van Netflixserie Squid Game komt niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van decennia investeren. Sommigen hebben met smart op dit moment gewacht.