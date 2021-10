Japanse gemeenten stappen – met tegenzin – af van de floppydisk

In de jaren tachtig was Japan wereldwijd voorloper op het gebied van technologie, en ook nu nog is Japan wereldwijd voorloper op het gebied van technologie uit de jaren tachtig.

Eerder dit jaar nog mislukte een plan van de regering om de faxmachines in overheidsinstellingen met pensioen te sturen, ten faveure van het nieuwerwetse concept e-mail. Het stuitte op hardnekkig verzet van verontwaardigde ambtenaren, die het onmogelijk achtten om overheidstaken naar behoren te vervullen zonder het technologisch pronkstuk van ieder kantoor uit 1986.

Toch verschuift er langzaam iets. Want enkele deelgemeenten in Tokio maakten onlangs bekend dat ze afstappen van het gebruik van 3,5 inch floppy disks om informatie op te slaan. Geleidelijk, gefaseerd, maar toch.

In 2011 stopte fabrikant Sony al met de productie van de floppy’s. Maar aangezien je ze eindeloos kunt hergebruiken, deden veel lokale overheden dat tot nu toe ook. Waarom experimenteren met iets dat gewoon werkt? De diskettes ‘gingen bijna nooit stuk en er raakten nooit data kwijt’, aldus Yoichi Ono van deelgemeente Meguro tegenover Nikkei Asia.

De verandering kwam dan ook niet van binnenuit, het was de wereld daarbuiten die veranderde. De bank die de salarisuitbetalingen en andere financiële aangelegenheden van de gemeente iedere maand weer van aangeleverde floppy’s moest uitlezen, kreeg daar genoeg van, en besloot een stevig tarief te gaan rekenen. Zo werden Meguro en andere gemeenten gedwongen tot omschakeling.

Overigens gaat het afscheid van vertrouwde technologie niet alleen in Japan langzaam. Tot 2019 werd het Amerikaanse nucleaire arsenaal nog bestuurd door computers uit de jaren zeventig, met de bijbehorende slappe grote floppy's.

