James Bond blijft de medische wetenschap verbazen

Hoe doet-ie dat toch, vroeg Wouter Graumans van het Radboudumc zich af, toen hij de laatste James Bond-film had gezien. Zelf had de jonge onderzoeker bij een werkbezoek in Burkina Faso meteen een voedselvergiftiging opgelopen, maar 007 heeft nooit wat. Terwijl Bond nooit zonnebrand gebruikt, zich niet beschermt tegen parasieten en in elke film onveilige seks heeft. Dat die man nooit ziek is geworden, is een medisch wonder, vond Graumans.

Samen met collega’s inventariseerde hij de gezondheidsrisico’s die Bond neemt. In Live and Let Die leidt hij bijvoorbeeld hongerige krokodillen af door stukken rauwe kip in hun richting te gooien. Heel effectief, constateren de medici, maar handen wassen is er niet bij. Terwijl de kans groot is dat je aan zo’n kip een infectie met salmonella of clostridium overhoudt. Maar hebben wij Bond ooit aan de diarree gezien?

In de 25 films slaat de geheim agent heel wat martini-cocktails achterover, tegen slechts drie alcoholvrije drankjes. Een kopje koffie in Dr. No – daar zit dan meteen gif in, zout water in Casino Royale – maar dat is om een gif uit te braken. Blijft alleen de sinaasappelsap over uit From Russia with Love. Terwijl Bond veel meer (water) zou moeten drinken om zijn vochtgehalte op peil te houden. Een normaal mens zou onder de extreme omstandigheden waaraan Bond blootstaat, allang een zonnesteek hebben opgelopen of zijn uitgedroogd.

Het verbaast de Nijmeegse artsen dat M wel allerlei technische gadgets bedenkt maar Bond nog nooit zoiets als malariapillen heeft meegegeven. Dat zou ook een goed voorbeeld zijn voor de gewone wereldreiziger. Die leeft immers maar één keer.

