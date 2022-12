In de eredivisie voor vrouwen worden dit weekend alle wedstrijden door vrouwen gefloten

Het valt misschien wat weg in alle berichtgeving over het mannen-WK voetbal, maar dit weekend vindt in de eredivisie voor vrouwen een primeur plaats: voor het eerst in de geschiedenis van het voetbal in Nederland worden alle wedstrijden door een vrouwelijke scheidsrechter geleid. Bij Telstar-PSV van vrijdag is het gehele arbitrale kwartet een vrouw, dus ook de grensrechters en vierde official.

Het zijn ‘slechts’ vijf wedstrijden, maar de speelrondes waarin een vrouwelijke scheids uniek is, zijn als het aan de KNVB ligt nu echt wel voorbij. En dat is volgens de bond hoog tijd. Volgens de KNVB wordt nu nog 2 procent van de wedstrijden in het gehele Nederlands voetbal door een vrouw geleid. En dat terwijl 10 procent van alle voetballers in Nederland vrouw is – bijna 170.000 leden. Dat de bond groeit in ledenaantal, komt vooral door jonge meisjes die zich aanmelden.

Het is niet meer dan logisch dat er dan ook meer vrouwelijke scheidsrechters moeten en mogen komen. De KNVB hoopt dat het aantal vrouwelijke scheidsrechters de komende jaren verdubbelt en dat men op het voetbalveld vaker denkt aan ‘moeders, zussen of andere vrouwelijke bekenden’ als scheidsrechter of spelbegeleider. Immers, ook voor vrouwen is het scheidsrechtersvak volgens de KNVB ‘een mooie kans om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen’.

In Qatar leidde Stéphanie Frappart vorige week als eerste vrouw een WK-wedstrijd. Dit weekend worden in de eredivisie de wedstrijden gefloten door Sterre Bijlsma, Wendy Gijsbers, Lizzy van der Helm, Marisca Overtoom en Manon Plandsoen.

