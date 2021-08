In de eerste opera over hem heeft Trump, grof gezegd, een pussy

Over Amerikaanse presidenten zijn al eerder opera’s geschreven. Nixon in China bijvoorbeeld van John Adams over Nixons historische bezoek aan partijleider Mao Zedong. Of Waiting for Miss Monroe van Robin de Raaff waarin John F. Kennedy en zijn broer Bobby opdraven. President Chester Arthur verscheen in The Ballad of Baby Doe, en ook Adams, Jefferson, Lincoln en Truman figureerden al op de operabühne.

Het leek slechts een kwestie van tijd voordat de luidste president van hen allen, wiens dagelijkse manier van doen het met gemak won van de eropvolgende satire, met een opera vereerd zou worden.

In Staatsoper Hamburg ging vorige week Playing Trump in wereldpremière. Meest in het oog springende kenmerk van deze opera van de Oostenrijker Bernhard Lang is dat The Donald gespeeld en gezongen wordt door een vrouw. Grof gezegd: Trump heeft hier dus een pussy.

Een enorm lange, rode stropdas

Dat is natuurlijk de ultieme wraak op Trumps omgang met, en opvattingen over vrouwen. Is hij in de opera daarmee een kijfwijf? Afgaande op de kritieken valt dat mee. De Franse sopraan Donatienne Michel-Dansac debiteert zingend alleen maar teksten die uit de mond van Trump zelf kwamen. Ze grijpt op een bepaald moment wel tussen haar benen, en tovert daar een enorm lange, rode stropdas vandaan.

Er is maar één personage in de één uur durende mono-opera. Melania komt er dus niet in voor. Als zij wel een rol had gehad, zou zij dan een bulderende bariton zijn geweest?

