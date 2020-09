Hoor wie toetert daar kind’ren?

Het feest in november gaat door in een wel heel bijzondere vorm: er komt een heuse drive-thru-sinterklaasintocht. “Het wordt eigenlijk een omgekeerde sinterklaasparade”, vertelt Eijbaard. “Mensen kunnen met hun gezin door het dorp rijden en vanuit de auto alles bezichtigen. De sint en de pieten, en we hopen ook nog muziek- en dansoptredens te organiseren.” Er wordt goed overlegd met de gemeente Baarn, die groen licht heeft gegeven voor de eerste plannen.

Eijbaard schat in dat er plek is voor vijfhonderd auto’s. “Misschien wordt het minder, want het moet verkeerstechnisch wel kunnen. Dat zijn we nog aan het uitzoeken. Mensen kunnen zich binnenkort inschrijven voor de intocht. Dan kunnen ze een tijdslot kiezen en moeten ze op dat tijdstip bij het startpunt van de route klaarstaan.”

Er worden geen pepernoten de auto in gesmeten, dus de raampjes kunnen dicht blijven. “De pieten delen van tevoren pakketjes uit, met bijvoorbeeld snoepgoed en een plattegrondje van de route.” De drive-thru-intocht zal niet lang duren, maar Eijbaard is blij dat er in ieder geval iets fysiek kan plaatsvinden. “Veel leuker dan voor de televisie zitten. Zo gaan de kinderen er toch nog even op uit en kunnen ze de gekkigheid ervaren die er normaal op de straat plaatsvindt.”