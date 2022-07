Hoe woke is de operawereld? De Russische Anna Netrebko schildert haar gezicht zonder reserves zwart

Onder de meesterwerken in de operaliteratuur zijn in onze huidige woke wereld twee probleemgevallen. Het zijn Aida en Otello, allebei geschreven door Giuseppe Verdi aan het eind van de 19de eeuw. De titelpersonages in deze opera’s zijn zwart. Aida is een Nubische slavin in Egypte, Otello een Moorse generaal in Venetië. Omdat er vroeger nog weinig zwarte operazangers waren, werden de witte Aida-sopraan en de witte Otello-tenor altijd zwart geschminkt. Die infame blackface-praktijk is terecht in de ban gedaan, maar uitgebannen is het toch nog niet helemaal.

In de beroemde Arena van Verona gaat deze maand een productie van Aida. Met wokeness zijn ze daar niet bezig. Politiek gezien sowieso niet, omdat men er geen probleem mee had om de Russische Poetin-aanhangster Anna Netrebko uit te nodigen als een van de Aida’s. Maar ook aan andere gevoeligheden gaan ze in Verona volledig voorbij. Wat blijkt: de verguisde Netrebko heeft er geen moeite mee dat ze haar gezicht zwart schminken.

Dat heeft de zwarte, Amerikaanse sopraan Angel Blue doen besluiten zich terug te trekken uit de Veronese festivalproductie van La traviata. In een statement zei Blue het gebruik van blackface onder geen beding meer kan, dat het beledigend, vernederend en ronduit racistisch is.

Ondertussen in Londen is tenor Russell Thomas deze maand de allereerste zwarte Otello in het Royal Opera House Covent Garden. Thomas noemde dat terecht een dubieuze eer.

