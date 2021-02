Hoe vertel ik mijn schoonmoeder netjes dat ze niet naar complimenten moet hengelen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik (dertigers) wonen niet bij onze families in de buurt. Alleen mijn schoonmoeder is een half jaar geleden verhuisd en woont nu in onze stad. Zij en ik zijn echte tegenpolen. Ik ben introvert, nuchter en rustig, terwijl zij het liefst de hele tijd in het middelpunt staat. Zij heeft veel aandacht nodig en als het even niet over haar gaat, vraagt ze rechtstreeks om complimenten. Door de coronamaatregelen werken we allemaal thuis en ziet ze ook kans om vaker op de koffie te komen.

Eerst zagen we haar eens per maand of zes weken (wat wij prima vinden), nu komt ze zeker twee keer per week langs en komt binnen met: “Hallo hallo, wat vind je van m’n nieuwe jurk?” of “Zie je niet dat ik ben afgevallen?” Dit irriteert mij mateloos en ik zie steeds meer tegen haar bezoekjes op. Gisteren had ik het er met mijn man over dat haar gehengel naar complimentjes me niet bevalt. Tot mijn verbazing (hij is namelijk een behoorlijk mama’s kindje) was mijn man het met me eens! Ik zie er tegenop om dit met mijn schoonmoeder te bespreken. Ze kan erg emotioneel en theatraal reageren. Hoe kan ik haar netjes vertellen dat ze niet naar complimenten moet vissen?

Schoonmoeder eist aandacht

Beste Schoonmoeder eist aandacht,

Ik denk dat uw probleem meer ligt bij de vele bezoekjes (en nog wel onaangekondigd!) van uw schoonmoeder dan bij wat ze zegt. U vindt het vervelend dat ze naar complimenten vist, maar dat is haar stijl - ze weet niets beters te verzinnen om contact te leggen. Stel dat uw schoonmoeder een klagerig type was en voortdurend pijntjes of kleine frustraties wilde bespreken. Dat zou u vast ook heel vervelend vinden. Ik bedoel: het gaat minder om wat ze precies zegt dan om het feit dat ze de deur bij u plat loopt.

Geef uw schoonmoeder geen kritiek op de inhoud van haar woorden. Zoals u zelf al schrijft: ze is een theatrale, emotionele persoonlijkheid en mensen met een dergelijk karakter zijn niet in staat om daar verandering in aan te brengen. Zo zit zij in elkaar. Wat u wel kunt doen is een rem zetten op haar bezoekjes. Dat zijn er zonder meer te veel, zeker in deze lockdowntijd, waarin mensen zorgvuldig moeten plannen wie zij als (enige) bezoeker kunnen ontvangen. Zeg tegen uw schoonmoeder (beter gezegd: laat uw man dat doen) dat zij absoluut van tevoren moet bellen, als ze langs wil komen. U wil niet meer dat zij spontaan voor de deur staat. Niet alleen vanwege corona, ook omdat u aan het werk bent. Als zij belt of ze langs kan komen, is het een kwestie van ontmoedigen en een latere afspraak maken: “Het komt vandaag niet uit, zullen we volgend weekend afspreken?” Of: “Ik bel wel wanneer we wat meer tijd hebben”. Concentreer u op het verminderen van de bezoekfrequentie en leg u neer bij haar (van zichzelf vervulde) manier van praten.

