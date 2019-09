Het pr-bureau van de Poolse regering heeft nu zelf een pr-probleem

De Poolse regeringspartij PiS is weer een schandaal rijker. Net nu de storm is gaan liggen rondom een door het ministerie van justitie opgetuigde lastercampagne tegen onafhankelijke rechters, dient de volgende controverse zich aan. Middelpunt van de ophef is de Polish National Foundation (PNF). Een pr-bureau belast met de taak om het imago van Polen in het buitenland op te vijzelen. Opgericht in 2016 met een startkapitaal van 93 miljoen euro afkomstig uit donaties van staatsondernemingen, moet de PNF de smetjes op het blazoen van PiS wegpoetsen.

Niet bepaald een sinecure gezien alle schandalen en controverses die de partij achtervolgen. Toch is het niet de PiS, maar het pr-bureau zelf dat een imagoprobleem heeft. De ophef heeft alles te maken met de uitgaven van PNF. De Poolse nieuwssite Onet dook de boeken in en ontdekte dat PNF sinds 2017 5,5 miljoen dollar betaalde aan een ander pr-bureau, de White House Writers Group in Washington.

YouTube-kanaal met dertien abonnees

Ondanks het aanzienlijke budget, waren de resultaten die dat opleverde magertjes. Zo tuigde de Amerikaanse organisatie een YouTube-kanaal voor PNF op onder de naam Poland Perspectives. Begin september had het kanaal maar liefst dertien abonnees. Veel van de video’s op de site waren bovendien nog geen 50 keer bekeken. Maar voor 5,5 miljoen kreeg PNF meer dan enkel een armetierig YouTube-kanaal.

Bij de prijs zat ook een Instagram-account inbegrepen. De Heart of Poland-pagina had eenzelfde duizelingwekkend aantal volgers: 51. Daarbij schortte het nog weleens aan de nauwkeurigheid van de beelden die geplaatst werden. Een foto van een stadsgezicht met het onderschrift ‘zonsondergang in Polen’ toonde geen beeld van Warschau of Krakau, maar van Praag.

Zeiljacht van 900.000 dollar

Naast het verkwisten van publiek geld, kwam PNF in 2017 in opspraak, omdat het een billboardcampagne organiseerde waarbij het Poolse rechters aanviel om de juridische hervormingen van de regering kracht bij te zetten. Ook schafte het pr-bureau een zeiljacht aan voor 900.000 dollar, bestemd voor deelname aan zeilwedstrijden. Het schip ligt inmiddels al geruime tijd met een gebroken mast in een Amerikaanse haven.

Of het pr-bureau met een pr-probleem nu zelf een pr-bureau gaat inschakelen om zijn imago op te poetsen, is nog even afwachten. Wel klinkt er vanuit de Poolse oppositie inmiddels felle kritiek. Met name het management moet het ontgelden. Dat bestaat in de woorden van oppositielid Marek Migalski uit ‘amateurs’.

