Het geld voor de nachttrein van Elmer en Chris is binnen. Gaat hun jongensdroom in vervulling?

Elmer van Buuren las in bed ‘spoorboekjes als een spannend jongensboek’. En Chris Engelsman woonde vroeger aan een spoorlijn waar ‘elke nacht wel tien nachttreinen vanuit Nederland vertrokken’.

Een jongensdroom? Zo presenteren de twee hun plan wel – al hebben ze inmiddels ook een professionele loopbaan in het vervoer. In april 2022 willen zij hun eigen nachttrein laten rijden, van Brussel via Amsterdam naar Praag. Daarvoor hebben ze het bedrijf European Sleeper opgericht. “Dit is het moment”, zegt Van Buuren. “Mensen vinden duurzaamheid belangrijk, maar ze willen ook reizen. Met de nachttrein kan dat.”

Voor zo’n plan is geld nodig. Daarom schreef European Sleeper een aandelenverkoop uit, met als doel een half miljoen euro binnenhalen. Treinenthousiastelingen zijn er genoeg, zo bleek, want dat bedrag was een kwartier na de start van de verkoop al binnen. “Dit zijn onze grootste fans”, zegt Van Buuren over de 350 investeerders.

Partners

Nu moeten ze nog partners vinden, want voor de uitvoering van de ritten heeft European Sleeper bestaande spoorbedrijven nodig. Zoals het Tsjechische RegioJet, dat al nachttreinen laat rijden naar landen als Kroatië, Slowakije en Polen. Zo'n bedrijf kan voor bijvoorbeeld materieel en machinisten zorgen.

Een ingewikkelde klus is ook de gang langs de spoorbeheerders in de betrokken landen, zoals in Nederland ProRail. Uit die gesprekken moet blijken of een passende dienstregeling op te stellen is. Dat wordt in augustus duidelijk, verwacht Van Buuren. “Spannend, ja.” Maar hij heeft er vertrouwen in, zoveel zelfs dat hij er zijn baan al voor opgezegd heeft.

