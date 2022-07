‘Heb je een tientje voor me?’ ‘Ja, ik richt wel even op je’

Betalen wordt steeds makkelijker. ING heeft samen met het Eindhovense chipconcern NXP technologie ontwikkeld waarmee je contactloos geld kan overmaken door je smartphone te richten op iemand die naast je staat. Of beter gezegd, door jouw telefoon te richten op de telefoon van de ander.

Het idee is dat je straks in je bankapp ziet wie er allemaal in de buurt rondlopen en op welke afstand ze van je staan. Dan selecteer je naar wie je geld wil overmaken. De ontvanger krijgt vervolgens een bevestigingsverzoek en als hij dat accepteert is de betaling geregeld. Anders dan bestaande methoden om makkelijk geld over te maken, is het niet meer nodig om eerst iemands gebruikersnaam, e-mailadres of telefoonnummer te krijgen.

No lang niet op alle telefoons

Toch duurt het waarschijnlijk nog wel even voor we dit allemaal kunnen doen. De nieuwe betaalmethode is alleen nog mogelijk op de nieuwste Samsung-telefoons, die dan zowel de zender als de ontvanger moet hebben. Wie een iPhone heeft kan dit sowieso niet. Dat komt omdat Apple dan eerst toestemming moet geven voor het gebruik van de eigen technologie.

Daarna moet het grote publiek de toepassing ook nog interessant vinden. Al vertrouwt ING daar wel op. Het plan is nu om Near, zoals de nieuwe betaalmethode wordt genoemd, eerst in een kleine groep mensen te gaan testen. En dan is het volgens ING over een jaar of drie waarschijnlijk heel normaal.

