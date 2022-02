Facebook vertelt precies hoe culturen vermengen

Migratie vermengt volken en culturen. Maar dat gaat niet overal even hard; de ene smeltkroes staat op een hogere pit dan de ander. De sociale wetenschappen willen dat proces graag volgen. Maar hoe meet je culturele vermenging? Met vragenlijsten, is het traditionele antwoord. Maar vragenlijst uitzetten is duur en bewerkelijk.

Duitse demografen gingen op zoek naar een bruikbaar alternatief, en kwamen uit bij Facebook. Facebook weet precies waar iedereen over kletst en kan je leiden naar doelgroepen met de gewenste interesses. Het bedrijf haalt daarmee groot geld op bij adverteerders, maar ook wetenschappers kunnen van die dienst gebruikmaken.

Uit eerder onderzoek was al bekend wat een indicatie kan zijn voor culturele vermenging: de termen die rondgaan voor eten en drinken. Dus de onderzoekers lieten Facebook selecteren op 700 culinaire termen in zestien landen.

Nederland zat niet in de selectie, maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is de vraag of de methode werkt. En dat doet die, laten de onderzoekers zien in vakblad PLOS: de patronen die bij Facebook komen bovendrijven stemmen overeen met wat er bekend is uit migratiecijfers.

Meest besproken uitheemse keukens

En ze vertellen meer. Zo zie je dat Indonesië nogal eenkennig is. Het is een populaire bestemming voor migranten uit vele landen, maar afgezien van de eigen keuken duiken alleen Japanse culinariteiten op bij Facebook.

Spanje daarentegen is veel meer een smeltkroes: de top vijf van herkomstlanden zie je terug in de top vijf van meest besproken uitheemse keukens. Alleen de, toch omvangrijke, migratiestroom uit het Verenigd Koninkrijk heeft dat effect in Spanje minder. Maar dat kan te maken hebben met de kwaliteit van de Britse keuken.

