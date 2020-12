Extra snoepen en snacken in december, is dat erg?

December is een maand vol smakelijke verleidingen. Een moeder wil dat haar kinderen gezond eten, maar wil ook niet steeds ‘nee’ verkopen in deze periode.

Een chocoladeletter, pepernoten en kerstkransjes. Zowel jong als oud weten er wel raad mee en snoepen en snacken heel wat af in december. Lekker toch? Maar het knagende schuldgevoel dat een moeder ervaart als de kinderen hun tanden zetten in nóg een extra stuk zelfgebakken speculaastaart is minder lekker. “Ik vind het heel belangrijk dat we gezond eten. Ik let erop dat onze kinderen (5, 8 en 10 jaar) voldoende groente en fruit en gezonde tussendoortjes eten. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een koekje uit school en een cracker en tomaatjes voordat ze gaan sporten en soms een snoepje.”

Maar het is moeilijk om dit eetpatroon vol te houden in de periode rond de feestdagen. “We hebben meer snoep en koek in huis. Onze oudste houdt van bakken en nu we door de coronamaatregelen veel vaker thuis zijn, vindt ze het leuk om zelf taarten en cake te maken. Dat is gezellig om te doen, maar ondertussen wordt er veel meer gesnoept dan me lief is. Ik weet dat ik er zelf bij ben en ook nee kan zeggen, maar tegelijkertijd wil ik niet te streng in de leer zijn. Kan ik met een gerust hart wat vaker zondigen?”

Het schuldgevoel van moeders. Femke Brouwer-Damen, gedragswetenschapper aan de Wageningen Universiteit, weet er alles van. Voor haar promotieonderzoek naar consumentengedrag onderzocht ze welke overwegingen en conflicten moeders hebben als ze hun kinderen tussendoortjes geven. “Moeders willen het graag goed doen, ze willen het beste voor hun kind. Maar wat is het beste? Als je kind altijd gezond eet of als je je kind geeft waar het blij van wordt? Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, maar het kan zeker een conflict opleveren.”

Je kunt nu best wat extra’s hebben

In deze tijd is gezond eten echt een uitdaging, weet Natasja Wildeman, kinder­eetcoach bij Spruitjes en Zo! “Bedenk wel: deze tijd is gezellig en gezond eten kun je het hele jaar door. Zoals ik altijd tegen cliënten zeg: ‘Je komt niet aan tussen Sinterklaas en oudjaar maar tussen oudjaar en Sinterklaas’. Met andere woorden, als je altijd gezond eet en goed oplet, kun je nu best wat extra’s hebben. Al hoef je dat niet te overdrijven.”

Vooral bij jonge kinderen bepalen ouders wat er in huis wordt gehaald en hoe vaak de kinderen een tussendoortje krijgen, weet Brouwer. Als alles mag en kan, is er een groter risico op overgewicht. Dus ergens moet je je kinderen wel begrenzen.

Het is voor kinderen vooral belangrijk een gezonde relatie met eten op te bouwen. “Dat bereik je niet door al het lekkers te verbieden”, zegt Wildeman. “Want wat wordt verboden, wordt alleen maar aantrekkelijker. Het enige dat je daarmee bereikt is dat een kind stiekem gaat snoepen en dan heb je er als ouder geen zicht meer op.”

Leer genieten van gezonde dingen

Balans is het toverwoord, zegt Brouwer. “Ik vind het belangrijk dat een kind leert dat ongezonde tussendoortjes erbij horen, daar mag je van genieten. Tegelijkertijd moet je kinderen ook leren genieten van gezonde dingen.” De balans ligt volgens Wildeman ongeveer bij een verhouding 20 procent ongezond en 80 procent gezond eten.

Een schuldgevoel is niet nodig, een beetje op blijven letten wel. “Ga zeker in deze tijd wat vaker met de kinderen wandelen of fietsen. Probeer het snoepen doordeweeks te beperken en ga in het weekend gezellig bakken”, zegt Wildeman. “En wie zegt dat je alles zelf moet opeten? Maak buren, opa’s en oma’s blij en deel uit wat je gemaakt hebt. Maak de porties niet te groot, het tussendoortje is iets extra’s. Niets mis met wat pepernoten, maar een hele bak vol is overdreven. Er zitten 28 kilocalorieën in 13 pepernoten. Geef je kinderen die 13 pepernoten en een halve appel erbij. Kind blij, jij blij.”

