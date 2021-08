Een nieuwe dag: groet de zon en spreek je dank uit

Lauden Ochtendlicht. De maan heeft de zon uitgespuugd en alles is nieuw gemaakt in de mist. Ik heb wel zin om de wei te likken zo fris. Ik ben er. De wereld is er. Dat is verdomd mooi en wie kunnen we daarvoor danken ik zeg God doe maar God laat ik God danken. Ja. Er moet ja worden gezegd want levend of van licht geschapen de myriaden zijn opnieuw geboren in de dag. De zon is een ronde vogel en ik zing het lied van bladknoppen. Luiken gaan open met het breekbaarste groen door de kiertjes en je lippen gaan open roze en mompelen (onverstaanbaar nog) iets liefs / en pasgeboren. Alexis de Roode Uit: Gratis tijd voor iedereen, Podium, 2010

Een nieuwe dag. Het donker is weer licht geworden. Of fraaier: ‘De maan heeft de zon uitgespuugd’. Maar al te vaak neem je het voor vanzelfsprekend aan, maar goed beschouwd is het iets om je elke ochtend opnieuw over te verbazen. Er even bij stil te staan. De zon te groeten, dank uit de spreken. Zoals Alexis de Roode doet in dit wakkere ochtendgebed dat levendig ‘ja’ zegt tegen het gras dat fris en nog nat van de mist in de wei staat. Een gedicht dat tintelend als vroege zonnestralen de lente viert, het leven en de liefde.