Een lammergier behoeden voor een windmolen kan, al kost het een lieve duit

Ja, het klopt: de lammergier die zich in mei te pletter heeft gevlogen tegen een windmolenwiek in de Wieringermeerpolder, was misschien gespaard gebleven als dat windmolenpark was uitgerust met een vogeldetectiesyteem. Dat antwoordt demissionair minister Carola Schouten van landbouw op vragen van Kamerleden Leonie Vestering en Lammert van Raan van de Partij van de Dieren.

De lammergier is een zeldzame vogel, zeker in Nederland. Hij was door de jacht in Europa bijna uitgestorven, maar dankzij beschermingsmaatregelen en een fokprogramma zijn er nu weer tweehonderd broedparen. Het exemplaar dat in de Wieringermeer aan zijn eind kwam, was begin 2020 uit het ei gekropen in een Tsjechische dierentuin en, uitgerust met een gps-zendertje, uitgezet in Frankrijk. Dat zendertje zorgde ervoor dat zijn dood onmiddellijk werd opgemerkt en wereldnieuws werd.

Het is technisch mogelijk om windmolenparken uit te rusten met systemen die grote vogels herkennen, waarna de wieken stilvallen. Sterker, in Zeeland staat al een park met een detectiesysteem. Op de vraag of de minister bereid is alle windparken in Nederland te voorzien van zo’n systeem, antwoordt Schouten dat die verantwoordelijkheid bij de provincies ligt.

Onder gunstige omstandigheden, als de windmolens niet te ver van elkaar af staan, kost het voor de levensduur van zo’n park 100.000 euro, aldus de minister, plus de kosten van verminderde elektriciteitsopbrengst. Gratis is het dus niet, maar het kan wel.