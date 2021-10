Devote fans van de King of Pop willen door ‘Michaeling’ zijn boodschap verspreiden

Noem het gerust een ‘wilde devotie’, een religieus eerbetoon aan een persoon voor wie de gevestigde orde de neus ophaalt. Michael Jackson is het middelpunt geworden van zo’n devotie.

Dat het cultureel establishment na de documentaire Leaving Neverland (2019) de neiging tot bewieroking van popidool Jackson goed kan onderdrukken, is te begrijpen. De stank van kindermisbruik stijgt eruit op. Toch wordt Jacksons vroege dood in 2009 jaarlijks herdacht, mag de gevallen ster zich postuum verheugen in een bedevaartstocht en is er zelfs een maandelijks virtueel gebed rond zijn persoon ontstaan, aldus religiewetenschapper Fardo Eringa. Volgens de Groningse promovenda modelleren zijn fans zo hun ‘wereldbeeld’ en is hun toewijding aan de King op Pop een uitingsvorm van hun eigen ‘activistische, idealistische karakter’.

Moreel kompas

Eringa ondervroeg 26 volwassen vrouwen van boven de 45. “Geïnspireerd door zijn leven en muziek pogen zij zichzelf en de wereld om hen heen te verbeteren. Ze gebruiken Jacksons muziek om hun emoties en moreel kompas te sturen en om hun spiritualiteit te ervaren. Zij zetten hun fan-zijn bewust in ter cultivatie van een activistische inborst.” De fans noemen het zelf Michaeling. Tijdens de maandelijkse Major Love Prayer sporen ze elkaar aan om ‘de boodschap van Jackson te internaliseren en te verspreiden door middel van meditatie op zijn muziek’.

Het is een bijzonder contrast: de wegens misbruikverdenkingen afgeserveerde Jackson is onderdeel geworden van, zoals Eringa schrijft, een ‘populaire cultuur’ die ‘rituelen kan voortbrengen die leidend en vormend zijn voor een betekenisvol, moreel leven’.

