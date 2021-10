De wederopstanding van Adele (en van Stromae)

Na maanden van speculatie is de Britse popzangeres Adele (33) na zes jaar terug van weggeweest. Op haar nieuwe single, Easy On Me, horen we hoe ze zichzelf weer bijeen heeft gepakt na verdriet om haar recente scheiding. Donderdagnacht wachtten zeker 300.000 fans in spanning tot het nummer op YouTube werd gezet. Acht uur later had de videoclip al tegen de 15 miljoen clicks. Easy On Me is volgens kenners ‘heel erg Adele’, met haar geweldige stem, aangrijpende tekst en weemoedige pianobegeleiding.

In de clip, die in zwart-wit begint, zie je haar in stormachtig weer een huis verlaten en met haar koffer op pad gaan, waarbij naarmate de clip vordert steeds meer beelden worden ingekleurd. Het is het eerste nummer van haar nieuwe album 30 dat op 19 november uitkomt. Net als haar eerdere platen 19, 21 en 25 verklaart de titel de leeftijd waarop ze aan het album begon. Eerder zei ze dat het nieuwe album een open brief is aan haar 9-jarige zoon Angelo die ze samen met platenbaas Simon Konecki heeft.

Ook de Brusselse zanger Stromae (36) heeft na jaren weer een single. Santé klinkt heerlijk vertrouwd: Frans, funky en dansbaar en is een ode aan de diversiteit en aan mensen die in de luwte van de samenleving belangrijk werk doen.

Stromae in 2019. Beeld EPA

Stromae werd een kleine tien jaar geleden in korte tijd heel populair door hits als Alors On Danse en Papaoutai. Een van de redenen om zijn muziekcarrière tijdelijk te staken was de kledinglijn Mosaert, die hij samen met zijn vrouw Coralie was begonnen.

