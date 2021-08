De ongeziene schepper van heldere uitzichten

Glazenwasser ziet schilderijen Auto’s, gelach, geraas: alles slaat dood op zeven hoog. Ik hoor alleen mijn spons en het verkouden knarsen van het staal waaraan ik hang. Soms spreekt een wolk mij aan of gis ik wat een meeuw te zeggen heeft. De mensen: druk, wit, stemloos, achter glas. Op acht hoog kunst. Dat meisje daar, die lach, wie heeft haar zo bespied dat ze immuun voor complimenten mijn gezicht in kijkt? En wanneer breekt die sperwer uit zijn lijst? Ik hang hier als een ijskoud schilderij waar niemand oog voor heeft, ik poets en zwoeg en maak het uitzicht vrij – schilder er maand na maand onvervalste wolken bij. Kijk. Daar kruipt al zonlicht in mijn lijst. Menno Wigman, uit: Mijn naam is Legioen, Prometheus, 2012

Ach, vast komt ook het moment dat glazen wassen niet langer gewoon handwerk is. De man die met emmer, spons en zeem een wiebelige ladder opklom om de ruiten te lappen, is al haast uit het straatbeeld verdwenen. En anders is zijn werk op zijn minst naar veel hoger, naar bijna buiten zicht verplaatst.

Want wie ziet wie daar, stil en eenzaam zwevend in een bakje, woontorens en kantoren glimmend houdt? Menno Wigman liet een glazenwasser aan het woord, ongeziene schepper van heldere uitzichten. ‘Daar kruipt al zonlicht in mijn lijst.’