De formatie blijft voorlopig wél in de oude Tweede Kamer

De Tweede Kamer bevindt zich in een vreemd soort tussenfase. Terwijl alle Kamerleden, medewerkers en journalisten hun nieuwe kamers aan de Bezuidenhoutseweg aan het inrichten zijn, vinden er nog debatten plaats aan het Binnenhof. Doordat de commissiezalen in het oude en nieuwe gebouw dezelfde naam hebben, kun je als nietsvermoedende debatvolger zomaar in een lege zaal terechtkomen.

De formatie, of beter: de aanzet tot een formatie, gaat in de loop van september ook verhuizen. De fractievoorzitters praten dan niet langer in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. Zij verhuizen naar het logement, het afgelegen deel van de Tweede Kamer waar ook enquêteverhoren plaatsvinden.

Naar het Johan de Witthuis

Onlangs maakten de formerende partijen al een uitstapje naar het monumentale Johan de Witthuis, vlak bij het Binnenhof. Dat gebeurde ook in de zomer van 2017, toen informateur Gerrit Zalm besloot dat de hitte in de statige Stadhouderskamer ondraaglijk werd.

De verhuizing naar het logement is deels symbolisch: de Tweede Kamer is opdrachtgever van de formatie, en daarom moeten gesprekken in de Kamer plaatsvinden. Deze stille vleugel van de Kamer heeft wel een airco, maar de chique naam ten spijt is die een stuk zakelijker dan de Stadhouderskamer. Maar misschien is dat net wat de vastgelopen formatie nodig heeft.

