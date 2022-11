De 500ste orang-oetan is weer vrijgelaten in de jungle

Ben is een ernstig kijkend knaapje van twaalf jaar oud, Lima heeft een vrolijke blik en is dertien en Gonzales van twaalf kijkt onderzoekend de wereld in. Ze zijn afgelopen week losgelaten in het oerwoud van Kalimantan, het Indonesische deel van Borneo. De drie jongelingen moesten eerst zes uur met de auto door de jungle reizen en de volgende dag, met reddingsvesten aan, nog eens acht uur met de boot naar de eindbestemming in het hart van Borneo. Daar moeten ze zich vanaf nu zelfstandig zien te redden, na een training van bijna tien jaar.

Een van de drie is inmiddels de vijfhonderdste orang-oetan die is gered uit gevangenschap en wordt vrijgelaten in de natuur. Vaak zijn het baby’s als ze ergens in een kooi bij een gezin worden aangetroffen. Eenmaal in Bos (Borneo Orangutan Survival) gaan ze letterlijk naar school om ze in vele jaren te leren op zichzelf in de wildernis te kunnen leven.

Elk jaar worden er wel twee- tot drieduizend orang-oetans illegaal gevangen en verkocht. Ze komen ook in shows in Aziatische, veelal Chinese, pretparken terecht. Vaak leven ze onder erbarmelijke omstandigheden totdat ze door natuurbeschermers worden gered en naar Bos worden gebracht. Ben, Lima en Gonzales zijn nu vrij, maar bij het opvangcentrum zitten nog honderden soortgenoten te wachten totdat ze met succes de drie schooltjes naar zelfstandigheid hebben doorlopen.

De schatting is dat er nog hooguit 65.000 orang-oetans in het wild leven in drie ondersoorten, waarvan een op Borneo en twee aparte groepen op Sumatra.

