DDR-sprinter Ines Geipel liep ook niet in de pas

Op een trainingskamp in Mexico, anno 1984, raakte de Oost-Duitse sprintster Ines Geipel, hoewel al getrouwd met een kogelstoter uit eigen land, verliefd op een Mexicaan. Ze wilde tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles naar het Westen vluchten, maar die boycotte het Oostblok dat jaar. Wel kreeg de Stasi lucht van Geipels plan. Contact met buitenlanders was uit den boze, vluchten al helemaal. Geipel kreeg verscherpt toezicht, waarbij onder anderen een soort lok-latino werd ingezet. In 1985 liet het regime tijdens een nepoperatie in haar spieren snijden. Liever een sportcarrière afbreken dan risico’s voor het regime lopen.

Het is maar één voorbeeld dat duidelijk maakt dat het terugroepen van de Wit-Russische sprintster Kristina Timanovskaja past in een lange traditie van autoritaire regeringen die geen individuele strapatsen van ‘hun’ atleten tolereren. Sport is een uithangbord. Prestaties dienen als propaganda. De getoonde grootheid op het veld bewijst de grootheid van het systeem. De atleet moet zich niets verbeelden of andere dingen in het hoofd halen. Die is niet meer dan de dienaar van dat systeem.

De landen in het voormalige Oostblok probeerden tijdens sportwedstrijden, de Olympische Spelen in het bijzonder, de superioriteit van het communisme te bewijzen. Geen staat ging daar zo ver in als de Duitse Democratische Republiek. Het kweken van nieuwe helden begon op piepjonge leeftijd. Geipel kreeg al vroeg blauwe pillen die ze moest slikken. ‘Vitamines’, bezweerden haar begeleiders. Doping, bleek achteraf.

Vrijwillig elders leven dan in een arbeidersparadijs

De krachten meten met landen buiten het Warschaupact hield voor de regimes ook een risico in. Wie tijdens grote sportevenementen voor even achter het IJzeren Gordijn vandaan kwam, kon het ook buiten de velden op een lopen zetten.

Al tijdens de Olympische Spelen van Londen in 1948 bleven een Hongaarse waterpoloër en een goud winnende Tsjechoslowaakse turncoach achter in Groot-Brittannië. De waterpoloër emigreerde kort daarna naar Australië. Op de Spelen van 1952 in Helsinki was hij de coach van het waterpoloteam van dat land. Communistische regeringen gruwden van dit soort scenario’s, want wie verkoos nu vrijwillig een bestaan elders boven een leven in een (aanstaand) arbeidersparadijs?

Oostbloklanden probeerden ‘ongelukken’ te voorkomen door hun sporters tijdens evenementen in het buitenland veel restricties op te leggen en scherp te bewaken. Zichtbaar en onzichtbaar, met name de Stasi runde een uitgebreid informantennetwerk. Wie toch probeerde te ontnappen en werd gepakt, kon draconische straffen verwachten. Hongarije hing bijvoorbeeld in 1951 de voetballer Sándor Szücs op vanwege zijn plannen om naar het Westen te vluchten.

Oorlog in het zwembad

Tijdens de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne wilden opmerkelijk veel Oostblokkers niet meer naar huis terug: maar liefst 27. Dat was goed verklaarbaar. Vlak voor het evenement sloeg de Sovjet-Unie de Hongaarse Opstand met veel geweld neer en vervloog de hoop op een communisme met een menselijker gezicht. De halve finale waterpolo tussen Hongarije en Sovjet-Unie in Melbourne werd een soort oorlog in het zwembad. De Hongaren wonnen. Daar wel.

In München (1972) en het Canadese Montreal (1976) benutten mogelijk nog veel meer atleten uit de Sovjet-invloedsferen de mogelijkheid om naar het Westen te vluchten. Hoeveel precies, is nog altijd onduidelijk. In de strijd tussen Oost en West ventten beide kanten hun eigen waarheid uit en verdwenen exacte cijfers uit beeld.

Ines Geipel werd na haar sportcarrière schrijfster en docent aan een hogeschool. Ze zocht na de val van de Berlijnse Muur en de Duitse hereniging recht en dwong een schadevergoeding voor dopingslachtoffers zoals zij af. Ze hield aan de nepoperatie van ruim 35 jaar geleden blijvende buikklachten over. De ernst van de bij Geipel aangerichte schade werd laat ontdekt. Die ontdekking redde haar waarschijnlijk van een vroege dood.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril.

Lees ook:

‘De tuinen van Buitenzorg’ toont dat de idylle in de Oost slechts voor enkelen bestond.

Jan Brokken en Philip Dröge duiken via de lijn van hun moeder in de geschiedenis van Indië.