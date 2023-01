Bibliotheken schrappen boete opte laat terugbrengen van boek

Inmiddels heeft rond de 60 procent van alle bibliotheken in Nederland de vermaledijde boete afgeschaft voor het te laat terugbrengen van een boek. Dat zijn bijna twee keer zoveel bibliotheken als in 2017, maar dat gaat bibliothecaris Marc Deckers uit Deventer nog lang niet snel genoeg. Hij houdt de cijfers al jaren bij, en hoopte dat inmiddels overal de boete verdwenen zou zijn. Decker vermoedt dat dit niet is gelukt vooral vanwege de coronapandemie en de financiële problemen van bibliotheken.

Deckers wil vooral dat de te-laat-boete van pakweg 3 euro verdwijnt voor kinderen. Uit eigen ervaring weet hij dat ouders namelijk geregeld besluiten om de bieb maar even op te zeggen, als ze een paar keer de boete hebben moeten betalen.

Terwijl dat juist indruist tegen een belangrijk doel van bibliotheken. Die zijn er vooral om het lezen onder kinderen te bevorderen. Sinds vorig jaar is daarom zelfs in de wet vastgelegd dat het bieb-lidmaatschap voor kinderen gratis moet zijn. Maar een aantal bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland heeft daar nu iets slims op bedacht. Zij hebben een plusabonnement geïntroduceerd, waarbij kinderen die wel een bedrag betalen, geen boete voor te laat terugbrengen meer hoeven te betalen. Maar of dat volgens de wet eigenlijk wel mag, dat betwijfelt de bibliothecaris.