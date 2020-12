Benadeelt mijn moeder mijn broer als ze haar lening aan mijn schoonzus omzet in een gift?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonzus heeft mijn moeder (81) gevraagd om een lening voor een bedrijf dat zij wil beginnen; ze wil cursussen meditatie geven. Mijn moeder heeft deze lening toegezegd en toen bedacht dat zij de twee andere kinderen dit jaar een bedrag van 5000 euro wil schenken. Daarmee is dan de lening aan mijn schoonzus (ook 5000 euro) omgezet in een gift en zijn haar drie kinderen gelijkgesteld, aldus mijn moeder.

Ik vraag me af of dit klopt en of zij een lening niet beter kan scheiden van een gift, omdat mijn broer hiermee in een lastige positie wordt geplaatst. Mijn broer houdt enorm van klussen in zijn vrije tijd en wellicht had hij deze schenking aan andere zaken willen besteden dan een bedrijf van zijn echtgenote, waarvan nog maar de vraag is of dit ooit iets oplevert. Ik ben benieuwd wat u hiervan vindt.

Lening of gift?

Beste Lening of gift,

Door de voorgestelde lening aan haar schoondochter om te zetten in een gift benadeelt uw moeder in feite haar zoon. Aan de drie kinderen 5000 euro schenken is een mooi gebaar. Daar zijn kinderen natuurlijk blij mee. Maar uw broer heeft er weinig plezier van, als dit bedrag alleen door zijn echtgenote wordt opgesoupeerd.

De regel is dat ouders aan kinderen schenken en niet aan schoonkinderen. Wat die kinderen met het geld doen is hun eigen keus: vaak wordt het trouwens wel aan iets besteed dat voor beide echtgenoten of het hele gezin nuttig is.

Een lening is iets anders dan een gift. Uw moeder zou moeten beginnen met de kinderen ieder 5000 euro te schenken. Vervolgens kan de schoondochter met haar man overleggen of zij dat geld mag gebruiken voor haar bedrijf. Misschien vindt hij dat wel best, maar mogelijk heeft hij (deels) andere prioriteiten, waarna de schoondochter alsnog een lening kan aanvragen bij haar schoonmoeder om het tekort op haar begroting aan te vullen.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.