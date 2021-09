Begraven worden in een ‘levende cocon’ van schimmels

Doodskisten zijn er in steeds meer soorten en maten, en ook steeds vaker in een duurzame uitvoering. Een uitvaart in een kartonnen kist was al langer mogelijk, en sinds een jaar bestaat ook een laatste rustplaats gemaakt van schimmeldraden. Het klinkt misschien niet erg aantrekkelijk, maar al bijna honderd Nederlanders kozen ervoor, zo vertelt biodesigner Bob Hendrikx aan nieuwssite Nu.nl.

De ‘levende doodskist’ die hij ontwikkelde met de Technische Universiteit Delft en onderzoeksinstituut Naturalis, is gemaakt van mycelium, het ondergrondse web van paddenstoel-, planten- en boomwortels, dat wordt gekweekt in een mal.

Een normale kist vervuilt de grond

Volgens Hendrikx vervuilen een mensenlichaam en een normale doodskist de grond met gifstoffen. Zijn Living Cocoon vervuilt de grond niet, en wordt ondergronds binnen 45 dagen afgebroken, waarna ook het lichaam van de overledene sneller composteert. Bovendien halen de schimmels juist gifstoffen uit de grond, zo stelt Hendrikx.

“Ik denk dat het mensen een fijn gevoel geeft om nog iets goeds te doen voor de aarde, in plaats van een litteken achter te laten. We horen van klanten dat ze het een veilig perspectief vinden dat de dood niet het einde is. We zijn onderdeel van het ecosysteem; alles komt en gaat”, zegt Hendrikx op Nu.nl.

Kisten kweken ‘aan de lopende band’

Hendrikx werkte een jaar geleden nog samen met wat stagiairs, inmiddels is er een groter team en heeft hij een fabriekje in gebruik genomen om ‘aan de lopende band’ kisten te kweken, in samenwerking met studenten van de TU Delft en medewerkers van een sociale werkplaats.

Bovendien wil Hendrikx uitbreiden naar de Verenigde Staten en Duitsland. “Hoe gaaf zou het zijn als we met lokale grondstoffen kisten kunnen maken?”, zegt hij.

Wie in schimmels begraven wil worden, moet daar wel wat geld voor opzij zetten: de kist kost 1.495 euro.

