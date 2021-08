Arts Ludwig Guttmann liet zijn patiënten met dwarslaesies sporten. Het leidde tot de Paralympische Spelen

Een dwarslaesie in de rug betekende ooit een veroordeling tot levenslang in bed liggen en vaak ook tot een snelle dood. De neurochirurg Ludwig Guttmann begon zo’n tachtig jaar geleden in te zien dat het ook anders kon. Zijn recept: bewegen. Het maakte mensen fysiek fitter en herstelde hun zelfbeeld.

Het sporten als revalidatie leidde tot wedstrijden. Misschien wel de meest gedenkwaardige werd een handboogschietwedstrijd voor rolstoelers in Guttmanns eigen Stoke Mandeville Hospital op de dag van de opening van de Olympische Spelen van 1948 in Londen. De kleine competitie tussen tien mannen en twee vrouwen legde de basis voor de latere Paralympische Spelen, waarvan deze week in Tokio de zestiende editie van start ging.

Fascinatie voor dwarslaesiepatiënten

Guttmanns wortels lagen in het deel van Duitsland dat na de Tweede Wereldoorlog Pools werd. Daar, om precies te zijn in Königshütte (het tegenwoordige Chorzow), begon zijn levenslange fascinatie voor de dwarslaesiepatiënt. In een ziekenhuis in die stad werd hij als piepjonge vrijwilliger geconfronteerd met een mijnwerker die door dit noodlot was getroffen. Slechts een paar weken later stierf de man aan bloedvergiftiging.

Het onderwerp hield Guttmanns aandacht, toen hij na de Eerste Wereldoorlog medicijnen ging studeren en ook later toen hij als neurochirurg en hoogleraar actief werd. Als student had de Joodse Guttmann zich al actief verzet tegen antisemitisme. Na de machtsovername van de nazi’s in 1933 werd de haat onderdeel van overheidsbeleid. Rassenwetten verjoegen Guttmann van zijn posities in het ziekenhuis en op de universiteit.

Uiteindelijk vond hij een plek in een Joods hospitaal. Omdat het antisemitisme bleef toenemen, vluchtte hij in 1939 met zijn gezin naar Portugal. Daar kreeg hij een uitnodiging om naar Groot-Brittannië te komen.

De bijnaam ‘poppa’ was een blijvertje

De Britten herkenden de talenten van de nieuwkomer en vroegen hem in 1943 een gespecialiseerd behandel- en revalidatiecentrum te leiden in het Stoke Mandeville Hospital in Buckinghamshire. Met name de luchtmacht had daar behoefte aan, vanwege het snel oplopende aantal dwarslaesies bij piloten en ander boordpersoneel.

Guttmanns niet onomstreden aanpak kreeg niet alleen de sterftecijfers omlaag, maar hielp menig behandelde ook bij re-integratie in de samenleving. Patiënten droegen hem op handen. Een van de jongsten noemde hem zelfs ‘Poppa’. Die bijnaam was een blijvertje.

Guttmanns handboogwedstrijd van 1948 bleek het begin van jaarlijkse Stoke Mandeville Games. Die kregen in 1952 voor het eerst een internationaal karakter door deelname van een Nederlandse ploeg met oorlogsveteranen. Later volgden ook andere landen.

De Paralympische Spelen waren een logisch vervolg. Ze werden in 1960 voor het eerst georganiseerd in dezelfde stad waar ook de Olympische Spelen plaatsvonden, Rome. De eerste Paralympische Winterspelen moesten toen nog zestien jaar wachten. Het Zweedse Örnsköldsvik had in 1976 de primeur.

Sir Ludwig Guttmann

Met de jaren groeide de waardering voor ‘Poppa’ Guttmanns inzichten en verdiensten. Paus Johannes XXIII zette de neuroloog op dezelfde hoogte als de aartsvader van de moderne Olympische Spelen door hem ‘de Pierre de Coubertin van de invaliden’ te noemen. Koningin Elizabeth ridderde de al veel eerder tot Brit geneutraliseerde Duitser in 1966. Voortaan mocht hij zich Sir Ludwig Guttmann noemen.

Hij stierf op 18 maart 1980, tachtig jaar oud, aan de gevolgen van een hartinfarct. Dik drie maanden na zijn dood opende prinses Margriet de Paralympische Spelen in Arnhem, de eerste zonder hun grote pleitbezorger.

Moskou, gastheer van de Olympische Spelen, wilde dit festijn niet organiseren. Mensen met een beperking pasten niet in het propagandaplaatje van het zogenaamd perfecte arbeidersparadijs.

