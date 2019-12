Zwolse kerk dreigt uit genootschap te worden gezet om homovriendelijk standpunt

In de CGK-gemeente in Zwolle mogen homoseksuele gemeenteleden met een relatie deelnemen aan het avondmaal. Daar is het landelijk bestuur van het orthodoxe kerkgenootschap het niet mee eens; homoseksuele relaties moeten als zondig worden bestempeld, vindt dat bestuur, en homoseksuele kerkleden met een relatie moeten worden vermaand.

Daar trekt de Zwolse gemeente zich niets van aan: de lokale kerkbestuurders vinden dat een kerkelijke gemeente de vrijheid moet hebben om bij dit soort thema’s haar eigen weg te kiezen. Het regionale kerkbestuur van de CGK – de classis – vergadert vrijdagavond over de vraag of de gemeente in Zwolle deel kan blijven uitmaken van de CGK.

Vrouw in het ambt

Het kerkgenootschap telt landelijk zo’n 72.000 leden, verspreid over ruim 180 gemeenten. De Zwolse gemeente is met zo’n 4500 leden, die kerkdiensten houden in drie verschillende kerkgebouwen, de grootste CGK-gemeente van het land. Het kerkgenootschap is orthodox van karakter, maar tussen de gemeenten bestaan aardig wat verschillen. Zo is er inmiddels ook een CGK-breed debat aan de gang over de vraag of vrouwen ouderling of diaken mogen worden. Een aantal CGK-gemeenten is daar voorstander van, bijvoorbeeld omdat ze op lokaal niveau samenwerken met de minder behoudende Nederlands-gereformeerde kerken, maar de landelijk lijn is nog altijd dat vrouwen geen leidinggevende functies in de kerk mogen vervullen.

De telkens terugkerende vraag is of er in het kerkgenootschap ruimte kan bestaan voor verschillende opvattingen. ‘We roepen de gemeente op om te bidden om wijsheid voor onze kerkeraad en de classis, maar ook dat we als christenen elkaar zullen kunnen aanvaarden, met al onze – soms pijnlijke – verschillen, zoals Christus ons aanvaard heeft’, schrijft de kerkenraad in Zwolle in een brief die onder kerkleden is verspreid. De CGK-gemeente in Zwolle wil graag deel blijven uitmaken van het kerkgenootschap, maar houdt er rekening mee dat het regionaal bestuur anders beslist, zo blijkt uit diezelfde brief.

In het regionaal bestuur zitten zowel vertegenwoordigers van CGK-gemeenten die de conservatieve landelijke lijn aanhouden, als van gemeenten die vinden dat er ruimte moet zijn voor plaatselijke gemeenten om afwijkende keuzes te maken. Als de classis besluit dat de Zwolse gemeente uit de CGK moet worden gezet – er bestaat overigens een kans dat het besluit wordt uitgesteld – kan de gemeente nog in beroep.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn verdeeld over de rol van de vrouw. In Arnhem mogen vrouwen sinds kort preken en lid zijn van de kerkeraad, maar de vraag is of Arnhem mag blijven afwijken van de landelijke lijn, die vrouwen verbiedt dominee te worden of lid van de kerkeraad.