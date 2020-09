Zusters in Oosterhout verkopen in recordtijd 20.000 flessen wijn: ‘Dit is het werk van de Heilige Geest’

Als we nou eens druiven gaan verbouwen om wijn van te maken, zeiden de zusters van Sint-Catharinadal tegen elkaar. Misschien dat dat voor nieuwe inkomsten kan zorgen. Vele jaren lang hadden de zusters van de Norbertinessenpriorij in het Brabantse Oosterhout hun inkomsten bij elkaar weten te brengen met boekbinden, boekrestauratie en kalligrafeeropdrachten. Maar die geldstroom droogde langzaam op. Terwijl de kosten van het onderhoud van het kloostercomplex niet minder werden.

Op de gronden rond het klooster – waar jarenlang maïs had gegroeid – werden wijnranken geplant. In 2018 kon de eerste wijnoogst worden gebotteld: 12.000 flessen. Bepaald geen slechte start. Maar die verbleekte bij wat er een jaar later gebeurde: 55.000 flessen. Een rosé, een op eikenhout gelagerde chardonnay, en een witte blend. “Echt een topjaar”, zegt Fons Mutsaers, die de kloosterwinkel bestiert, en zo goed als dagelijks op het kloostercomplex te vinden is.

Maar ja: toen kwam de coronacrisis.

De veertien zusters van Sint Catharinadal hadden op het punt gestaan om een prachtdeal met KLM te sluiten: de vliegmaatschappij zou 20.000 flessen afnemen, om ze op intercontinentale vluchten aan hun passagiers voor te zetten. Maar het virus hield die vluchten aan de grond. Weg deal. Weg inkomsten. “Zaten we hier met 20.000 flessen waarvan we niet wisten hoe we ze alsnog kwijt zouden kunnen raken”, zegt Mutsaers.

En zo zag het er tot drie dagen geleden nog steeds uit. “Maar toen kwamen die jongens uit Breda in actie.”

Het klooster heeft weer toekomst

Die jongens uit Breda, dat zijn Frank Haagen en Thibaud van der Steen. Met hun platform ‘Breda Maakt Mij Blij’ schoten zij de afgelopen maanden een heel rijtje ondernemers in de regio te hulp die door de coronacrisis ineens met onverkochte voorraden bleven zitten. Met oproepen op sociale media spoorden ze mensen aan om die ondernemers een handje te helpen. Een lokale brouwer die niets meer kon afzetten bij de horeca in de regio kreeg zo alsnog zijn biertjes verkocht. De bloementeler die vreesde 300.000 gladiolen door de versnipperaar te moeten halen omdat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorging, kwam dankzij de Bredase actie toch van z’n bloemen af. Een aspergeteler, een pruimenboer, een bomenkweker – allemaal zagen ze hun omzet weer bijtrekken dankzij de Bredase hulp.

En toen hoorden Haagen en Van der Steen van de voorraad kloosterwijn in Oosterhout. “Het is in een razend tempo gegaan”, vertelt Mutsaers. Er werd een filmpje gemaakt waarin een van de zusters over de wijn vertelt. Het werd via sociale media verspreid. “Het is een paar dagen later en we zijn zo goed als door de hele voorraad heen. Het is een gekkenhuis. Dit helpt de abdij echt vooruit.”

De orde van de Norbertinessen bestaat volgend jaar 750 jaar. Sint-Catharinadal in Oosterhout wordt al sinds 1647 door de zusters bewoond. Toevallig werd net vorige week een herdenkingsboek aangeboden aan de Brabantse commissaris van de koning. “Ze horen echt bij de gemeenschap van Oosterhout en omgeving”, zegt Mutsaers. Hij is een van de ongeveer 120 vrijwilligers die de zusters – gemiddelde leeftijd: ongeveer 75 – bijstaat. “Dat moet ook wel: zo’n wijngaard bijhouden is een flinke klus. De groep zusters is klein, maar dat is niet voor het eerst: er is een tijd geweest dat er nog maar één zuster over was. Dat is later weer gegroeid. En er staat een grote groep betrokken mensen om de zusters heen. De verkoop van de laatste dagen laat zien dat het klooster toekomst heeft. De priorin van het klooster zei: we worden geholpen, en dat is het werk van de Heilige Geest.”

