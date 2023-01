Zorgen over christenvervolging bij maker wereldwijde ranglijst. ‘Christenen worden vaker en heftiger vervolgd’

Vervolging van christenen is in de afgelopen dertig jaar ‘schrikbarend’ toegenomen. Het aantal landen waarin christenen hun godsdienst niet vrij kunnen beleven is bijna verdubbeld, en de heftigheid van de vervolging neemt toe.

Deze conclusies trekt Open Doors, de in Nederland opgerichte internationale hulporganisatie voor vervolgde christenen. Dertig jaar geleden begon Open Doors met de publicatie van een ranglijst van landen waar christenen het meest te vrezen hebben.

Noord-Korea stond het afgelopen jaar voor de zoveelste keer weer op de eerste plaats. Het jaar ervoor voerde Afghanistan de lijst aan, dat land staat nu op nummer 9. Onder het Taliban-regime zijn christenen nog meer ondergronds gegaan, aldus Open Doors, en daardoor verder uit het zicht verdwenen.

De ontwikkelingen de afgelopen dertig jaar stemmen Open Doors somber. Elk jaar worden weer meer christenen geteld die lijden onder ‘zeer zware of extreme vervolging’, meldt de organisatie. In 2017 kwam ze uit op ongeveer 215 miljoen mensen, in 2019 steeg het aantal naar 245 miljoen en in 2020 naar 260 miljoen. In 2021 werden 309 miljoen mensen vervolgd in de vijftig landen waarin christenen het meest onder vuur liggen, het afgelopen jaar waren dat er 310 miljoen.

Vijandigheid als gevolg van het christen-zijn

Voor vervolging hanteert Open Doors een brede definitie: vijandigheid als gevolg van het christen-zijn. Open Doors meet dat in verschillende levenssferen: vrijheid het geloof zelf uit te dragen en zich te bekeren zonder de woede van de familie op de hals te halen, gelijke kansen op werk, wettelijke godsdienstvrijheid en vrijheid voor kerken. Ze combineert die gegevens met de mate waarin geweld wordt gebruikt tegenover christenen.

Meldingen van vervolging komen er nu uit 76 landen, dat waren er dertig jaar geleden 40. In Afrika hebben christenen het het moeilijkst, schrijft Open Doors, gevolgd door Azië en Zuid-Amerika.

Het afgelopen jaar daalde het aantal vermoorde christenen licht, van 5898 naar 5621, noteert Open Doors. Daartegenover werden meer mensen ontvoerd: van ruim 3800 naar ruim 5200. Christelijke vrouwen lopen extra risico: ruim 2100 vrouwen werden verkracht of anderszins seksueel misbruikt.

Er waren het afgelopen jaar wel minder aanslagen op kerken. Dat komt volgens Open Doors omdat er in landen waar christenen onvrij zijn, kerken zijn gesloten. Met name in China gingen kerken onder druk dicht. En christenen in Nigeria verlieten hun gebedshuizen na aanvallen van jihadistische moslims op hun gemeenschappen.

Open doors is bang dat autoritaire leiders het Chinese model van repressie willen overnemen

Over de situatie in Nigeria en breder in landen ten zuiden van de Sahara, maakt Open Doors zich grote zorgen. Het leeuwendeel van de moorden en ontvoeringen gebeurt in Nigeria. Ook Somalië, Eritrea, Libië en Soedan staan in de top 10. De hulporganisatie wijt dat aan de politieke instabiliteit en de economische tegenspoed in die regio. En in bijvoorbeeld Mali en Burkina trekken misdaad en islamitisch terrorisme samen op, zegt Open Doors. “Dat maakt de toch al kwetsbare positie van christenen nog beroerder.”

Extra aandacht vraagt de organisatie voor China, nummer 16 op de lijst. Ze meldt dat de autoriteiten daar digitale controle inzetten om greep te krijgen op religieuze groeperingen. Toegang tot christelijke platforms wordt moeilijker, en het wordt steeds gevaarlijker om ‘openlijk over het christelijk geloof te communiceren’. Open Doors is bang dat autoritaire leiders in Turkije (nr 41), Myanmar (14) , Rusland (61) en Azerbeidzjan (58) dit Chinese model van repressie willen overnemen.

