Zonder religie moeten we zelf steeds meer moeite moeten doen om de wereld te begrijpen

De rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de rol van religie in onze samenleving, hebben op mij hetzelfde effect als rapporten over het klimaat en de natuur: je dacht dat het niet nóg erger kon, maar het tegendeel blijkt.

Nederland is een seculier land met slinkende religieuze minderheden en de ontkerkelijking wordt niet opgevangen door spirituelen, liet het SCP deze week weten in zijn meest recente rapportage over ons religieuze klimaat. Met het aantal gelovigen daalt ook de interesse in spiritualiteit.

Als het hierom gaat zien we geen miljarden kostende plannen van het kabinet, geen kerkgenootschap dat de staat via de rechter tot actie dwingt of alarmerende zinnen in rapporten als: ‘Ieder verder uitstel van gezamenlijke mondiale actie maakt dat de wereld de kans misloopt om nog een leefbare toekomst veilig te stellen’.

Meer dan de helft van ons land is atheïst of agnost. Nederland is volgens de onderzoekers van het SCP een seculier land met een voor het merendeel ongelovige bevolking. En ik maar denken dat al die vrouwen op yogamatjes ons land spiritueel nog een beetje overeind hielden. “Je hoeft niet per se spiritueel te zijn om aan yoga te doen”, zei onderzoeker Willem Huijnk.

Weer een illusie armer.

Huijnk zei nog iets anders. Godsdienstige mensen krijgen – in tegenstelling tot seculieren – vanuit hun religieuze instituut een godsdienstig kader aangereikt van waaruit ze de wereld kunnen begrijpen en dat geeft zin aan hun leven.

De moeder van Napoleon

In Rome bezocht ik deze week Palazzo Bonaparte, gelegen op de hoek van de Piazza Venezia en de Via del Corso. Het dankt zijn naam aan zijn beroemdste bewoonster Madame Letizia Bonaparte, de moeder van Napoleon. Tegenwoordig is het gebouw in handen van een Italiaanse verzekeraar en worden er tentoonstellingen gehouden. Ik denk dat ik er al honderden keren langs ben gelopen, nu wilde ik weleens zien hoe het palazzo er van binnen uitzag.

Er waren maar liefst twee tentoonstellingen aan de gang. Ik koos voor die van de Amerikaan Bill Viola, volgens de folder ‘de grootste kunstenaar op het gebied van videokunst sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw tot nu’. Ik kende Viola niet en ook videokunst is voor mij een onbekende wereld, maar de titel van de tentoonstelling, Icons of light, verleidde mij. Het bleek een goede keus, al heb ik van het interieur van het gebouw maar weinig gezien. Alle kamers die ik betrad waren donker gemaakt om het werk van Viola alle kans te geven.

Zo kwam ik in een ruimte waar op een videoscherm te zien was hoe een man bewegingloos in het water valt. Ik ging op een bank zitten. Naast me zat iemand van wie ik alleen de contouren zag en de glinsterende schouderbedekking van zijn uniform. Het was een suppoost. Samen keken we in stilte hoe de man op het scherm tergend langzaam naar beneden zakte, een mysterieuze onderwaterwereld in.

Vier martelaren met elk een eigen videoscherm

Viola staat bekend om zijn religieuze en filosofische thema’s. In de laatste ruimte van de tentoonstelling werden vier martelaren getoond, ieder in hun eigen videoscherm. Elk van hen wordt geteisterd door de verwoestende kracht van de natuur. Zo hangt een vrouw aan een touw terwijl de wind haar heen en weer slingert. Op een ander scherm zit een man op een stoel midden in een vuurzee. Het is alsof hij geen pijn heeft, hij kijkt je vastberaden aan en lijkt onverschrokken zijn onvermijdelijke lot tegemoet te gaan.

Daar stond ik in het Palazzo Bonaparte, alleen in een donkere ruimte. Het scherm met de man in de vuurzee ging (net als de andere drie) tenslotte over in een soort hemels licht. Ik kende deze denkwereld, dit beeld, herkende de man als martelaar. En ik begreep op hetzelfde moment al die Oekraïense mannen die hun leven willen geven voor hun land.

Met een land dat seculier wordt, zullen we zelf steeds meer moeite moeten doen om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Dat is best een lastige opgave. Volgens het SCP kan dit zelfs tot een burn-out leiden.

Ik heb het niet over een grote ramp.

Ik zie Nederland hierdoor niet ten onder gaan.

Ik zie alleen een denkwereld verdwijnen, die relativeert, troost en zin geeft.

In ons land evenzeer bedreigd als duinlandschap, haas en konijn.