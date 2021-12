Zo hou je het gezellig aan de kerstdis: een boetepot en niet te veel drank

Het is voor tal van mensen geen ondenkbaar scenario: Kerst moeten vieren met familie of vrienden die de pandemie in een heel ander licht zien. De een vindt het egoïstisch dat zijn zus zich niet liet vaccineren, de ander gelooft dat de coronapas een plan is van de satan. Hoe voorkom je dat gesprekken aan tafel uit de hand lopen? Trouw legde die vraag voor aan drie deskundigen. Een handleiding voor Kerst in tijden van coronapolarisatie.

1. De verbodenwoordenlijst en boetepot

Het is een oude regel uit etiquettehandboeken: tijdens familiebijeenkomsten hoor je te zwijgen over gevoelige politieke en religieuze kwesties. Maar is dat nog wel te doen, nu een pandemie het dagelijks leven beheerst?

Volgens Beatrijs Ritsema, etiquettespecialist en columnist voor deze krant, is het zo’n beetje de enige oplossing. Zij raadt aan gesprekken over corona zoveel mogelijk te vermijden. Die leiden namelijk nergens toe, zegt ze. “Mensen zoeken in een gesprek naar gemeenschappelijkheden, naar een ondergrond waar ze het over eens zijn. Als standpunten te ver uit elkaar liggen, gaan mensen dat betrekken op hun ponteneur, hun eergevoel. Dan voelen ze zich niet geaccepteerd door de ander, en nemen de emoties al snel de overhand.”

Daarbij komt: als vanzelf proberen mensen elkaar te overtuigen van hun standpunten. En dat lukt nooit, zegt Ritsema. “Je hoort zelden dat mensen na een ideologische uitwisseling zeggen: ‘Oh ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben om’.”

Mensen vinden het lastig als ze niet dezelfde werkelijkheid blijken te delen. Ritsema: “Dat gebeurt al als iemand een oppervlakkig praatje maakt en iets simpels zegt als: ‘Tsjonge, wat is het verschrikkelijk warm hier in de stad’. En de ander zegt dan: ‘Nou, ik heb nergens last van’. Zelfs dat vinden mensen een beetje vervelend.”

Als je weet dat er in je familie vaccinweigeraars zijn, en vreest dat de coronapolarisatie aan de kerstdis de sfeer zal verpesten, dan kun je het beste van tevoren afspreken het er niet met elkaar over te hebben, zegt Ritsema. “En als je dat te gekunsteld vindt, omdat het toch de gemoederen erg bezighoudt: reserveer dan aan het begin van de avond een moment daarvoor. Dan kunnen mensen even stoom afblazen, over hoe moeilijk het is dat ze weer met hun kinderen thuis moeten werken, hoe boos ze zijn omdat hun wintersport niet doorgaat. Maar met een halfuur moet het wel bekeken zijn.”

Om te voorkomen dat coronadiscussies de overhand nemen, raadt Ritsema aan er een spelletje van te maken. “Zet een aantal verboden woorden bij elkaar op een lijst, zoals ‘corona’, ‘vaccinatie’, ‘maatregelen’, et cetera. En spreek af dat je die woorden de rest van de avond niet noemt. Wie dat wel doet, moet geld in een boetepot stoppen. De opbrengst kan dan mooi naar het goede doel.”

2. Benadruk wat bindt, niet wat scheidt

Maar zou je dan niet juist tegen vrienden of familie moeten kunnen zeggen wat je denkt over een belangwekkende kwestie zoals corona en vaccineren? “Je kunt het zeker zeggen”, zegt Ritsema. “Maar je bent heel snel uitgepraat. Mensen vinden het niet fijn als de verschillen worden benadrukt. Eigenlijk is het enige zinnige wat je kunt zeggen: let’s agree to disagree.”

Ritsema: “Die hele kerstbijeenkomst met familie gaat niet om de gesprekken, tenminste: niet om de inhoud ervan. Mensen die aan het praten zijn, zijn eigenlijk louter elkaar aan het erkennen en de onderlinge verhoudingen aan het bevestigen. Ze strijken als het ware met de hand over elkaars hoofd: al die woorden zijn daar puur een verbalisering van.

“Dan kun je het dus net zo goed hebben over de kunstopvattingen in het interbellum als over corona. Aangezien het onderwerp toch niet uitmaakt, kun je maar beter een onderwerp nemen waar mensen niet van boven hun theewater raken.”

3. Stel je niet moreel (of spiritueel) superieur op

Als je het er toch over wilt hebben, hoe doe je dat dan? Het grootste probleem met coronadiscussies is volgens hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange van de Vrije Universiteit dat ze een sterk moreel karakter hebben. Mensen die zich niet laten vaccineren worden als egoïstisch gezien, zegt hij. “En dus voelen zij zich weggezet. Als je zoiets in vertrouwelijke kring doet, is dat extra lastig voor mensen.”

Van Lange heeft onderzoek gedaan naar morele superioriteit. Daar heeft iedereen last van, zegt hij. “Mensen beschouwen zichzelf doorgaans alsmoreel betere wezens dan anderen. Ze vinden zichzelf bijvoorbeeld eerlijker, of vinden dat ze veel voor anderen over hebben.”

Het gevolg is volgens Van Lange dat iedereen het vervelend vindt als zijn of haar moraliteit ter discussie wordt gesteld. “Als jij denkt dat je moreel heel goed bent, is het des te vervelender als mensen dat in twijfel trekken.”

“Mensen hebben liever dat je zegt: jij bent echt voorzichtig, of niet zo avontuurlijk. Of: jij kunt dat niet zo goed. Dat kunnen mensen beter hebben. Bij zulke dingen gaat het om een competentie, en dan kun je zeggen: ik kan nu eenmaal niet anders. Maar bij morele kwesties gaat het om een actieve keuze die je hebt gemaakt en waardoor je als persoon een beetje verworpen wordt.”

In sommige kringen kunnen mensen in coronadiscussies ook uitgaan van hun eigen spirituele superioriteit. Bijvoorbeeld als complottheorieën gekoppeld worden aan christelijke ideeën over de naderende eindtijd. Volgens hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht heeft dat te maken met onveiligheid en onzekerheid die sommige orthodoxe christenen voelen, als gevolg van bespotting in de media. “Als er dan een dominee is die dit herformuleert als een beproeving van God, en die coronabeleid koppelt aan plannen van de satan, dan kan dat leiden tot spirituele superioriteit: ‘Wij weten echt hoe het zit’. Dit kan gesprekken nog onverzoenlijker maken. Ook omdat het dan gaat over waarden die heilig geacht worden.”

4. Wees niet te scheutig met alcohol

Discussies hebben de neiging in een spiraal omhoog te gaan, zegt Beatrijs Ritsema. “Naar mate de avond vordert, lopen de gemoederen vaak op. Dan komt er nog weer een flesje wijn op tafel, en worden de tongen losser, en de gesprekken emotioneler. Wees dus niet te scheutig met alcohol als je gevoelige discussies wilt voeren. En later op de avond is iedereen vermoeider, dat helpt ook niet om jezelf af te remmen als dat nodig is.”

5. Luister naar de ander

Een ander laten spreken, luisteren zonder een moreel oordeel te uiten, dat is volgens Paul van Lange een gepaste opstelling in een coronadiscussie. “Ik sprak laatst een oude vriendin van wie ik totaal niet had verwacht dat zij niet gevaccineerd zou zijn. Van haar leerde ik weer dat die afweging best diep geworteld kan zijn, bijvoorbeeld als iemand medisch een vreselijke ervaring heeft gehad. Dat is zo’n persoonlijk gevoel. Je kunt dan zeggen: ‘Oké, ik begrijp dat jij er zo instaat’. Je kunt als gevaccineerde prima daarnaast nog je eigen mening geven, maar je hoeft niet de conclusie van een ander te verwerpen.”

Hij ziet er geen heil in de discussie aan te gaan, zegt Van Lange. “Dat is nutteloos. Voor een groot deel is hoe je er in staat een gevoel, en dat kun je helemaal niet met argumenten bestrijden. Daarbij komt: nu we al maanden verder zijn, neemt het aantal vaccinatietwijfelaars af, en blijven alleen de mensen over met diepgewortelde ideeën en gevoelens.”

Als je het gesprek begint, moet je het met respect beginnen, en ook met respect afsluiten, zegt Van Lange. “Aan het einde kun je bijvoorbeeld zeggen: ‘We staan er anders in, maar zullen we het hier verder bij laten?’ Daarmee toon je begrip, en je zegt niets oneerlijks.”

Op iemand die extreem zijn morele overtuiging aan het ventileren is, kun je beter niet reageren, zegt Beatrice de Graaf. “Laat je er niet inzuigen. Je kunt zeggen: ‘Oké, jij hebt de behoefte dit te zeggen, maar ik heb niet de behoefte om erin mee te gaan.”

6. Let op je woorden

De coronadiscussie is, onder meer door sociale media, besmet geraakt met hyperbolisch taalgebruik, zegt Beatrice de Graaf. “Als jij jezelf ‘moederhart’ noemt, zeg je eigenlijk: ‘Ik ben een echte goede moeder, en de rest, dat zijn slechte moeders’. Zo stikt het van de grote woorden en morele diskwalificaties in gesprekken: denk aan ‘schaap’, en ‘wappie’.

“Je komt hierdoor in een vicieuze cirkel terecht, waarbij je elkaar alsmaar moet overtreffen, en dat kan uiteindelijk tot radicalisering leiden. Het is daarom goed spaarzaam te zijn met morele diskwalificaties. Anders stompt het instrument af en betekenen woorden niets meer.”

7. Ga wandelen

Uit het onderzoek van Paul van Lange blijkt dat mensen elkaar liever een-op-een spreken dan in groepsverband. Daarom kun je, als je al ingewikkelde coronakwesties wilt aansnijden met iemand, diegene best apart te nemen, zegt hij. “Die voorkeur van mensen is begrijpelijk, want elkaar een-op-een spreken brengt een zekere vertrouwelijkheid met zich mee. Dat heeft te maken met de wederkerigheid die zo belangrijk is in de uitwisseling tussen mensen, waarbij je als het ware een lijstje bijhoudt van wat je elkaar aan waardering laat blijken. Dat is in een groep allemaal lastiger bij te houden.”

In een gesprek tussen twee mensen heb je volgens Van Lange al snel een goede relatie waarin vertrouwen doorklinkt en je precies weet wat je aan elkaar hebt. “Je kunt beter positieve gevoelens delen, en veel meer nog lachen dan in een groep. Mensen voelen zich minder snel onveilig en in een hoek gedrukt.”

“In een groep kun je gemarginaliseerd worden, buitengesloten. Een-op-een is dat heel moeilijk, want als je het oneens bent, dan ben je geen van beiden een meerderheid. Je moet je er bewust van zijn dat ongevaccineerden een minderheid zijn en moreel zwakker staan. Dat klinkt hard, maar objectief gezien is dat zo. Ze brengen meer risico’s voor het collectief mee, ze hebben minder argumenten.”

De praktische tip die hieruit te distilleren valt: ga even wandelen voor of na het kerstdiner, of tussen een paar gangen door. “Dan heb je gelegenheid min of meer spontaan een-op-een met elkaar te spreken”, zegt Van Lange. “Bovendien kun je kiezen naast wie je gaat lopen. Als je thuis met drie gevaccineerden versus één ongevaccineerde een discussie gaat voeren, is dat voor die ene persoon heel onplezierig.”

Tijdens een wandeling heb je geen oogcontact en dat is minder confronterend, zegt Van Lange. “Als je niet constant aangekeken wordt, weet ik uit eigen ervaring, kom je tot mooiere en intiemere gesprekken. Met z’n tweeën in de auto kun je dat ook hebben.”

8. Zoom uit

Als het toch misgaat aan tafel, en je het echt niet meer weet, heeft Beatrice de Graaf nog een uitweg. “Het heeft niet mijn voorkeur, omdat het een vrij gemene oplossing is. Maar als je het echt zat bent en denkt: die oom is knettergestoord, kun je de situatie redden door uit te zoomen. Je moet jezelf dan voorstellen dat je een onderzoeker bent in een laboratorium, of een journalist in het oerwoud. Je bent dan puur de situatie aan het registreren en observeren en je wilt op dat moment niets van die persoon.

“Ik heb zoiets wel eens gedaan. Het grote nadeel ervan is dat je dan bewust bezig bent geen emotionele relatie met diegene op te bouwen. Dus je moet dan wel ook bewust weer de knop omzetten, en normaal en liefdevol doen.”

