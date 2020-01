‘Zingen over bijna uitgestorven dieren werkt troostend’

Het eerste wat opvalt

Het lijkt alsof je naar een schuilkerk gaat. Vanaf een lange drukke straat ga je door een nauw steegje naar een verborgen gelegen pand. Eenmaal binnen ga je een deur door en kom je in een ruimte met gordijnen. Als je die opzijschuift, kom je in een nieuwe ruimte.

Daar staat een kring van ongeveer tien mensen. Ze zingen dierennamen, in het Engels. Welkom bij de Litanie van Bijna Uitgestorven Dieren. Een van de activiteiten op een festival dat georganiseerd wordt door Extinction Rebellion, een actiegroep die ageert tegen het in hun ogen te slappe klimaatbeleid van de overheid en grote bedrijven. Op het festival zijn ook lezingen en workshops over het klimaat en hoe je geweldloos burgelijk ongehoorzame acties voert.

Nienke Wijnen doet mee aan de litanie. Zij mag onder meer de naam van de orang-oetan zingen. “Die is in gevaar”, vertelt ze na afloop. Nienke is actief binnen Christian Climate Action Nederland, een beweging die met Extinction Rebellion samenwerkt. “Bidden en actievoeren gaan goed samen. Ik bid dat God ervoor zorgt dat politici en zakenmensen doorkrijgen dat het anders moet. In feite gaat het om een soort bekering. Deze litanie is weer een andere vorm van aandacht vragen.”

Wat is het programma?

Een litanie is een reeks aanroepingen die door een voorganger worden opgezegd, gevolgd door een repeterend antwoord van de gelovigen, zoals ‘ontferm U over ons’. Tijdens deze litanie wordt aan God de zorg voor 49 bedreigde diersoorten gevraagd door de aanwezigen, die de namen van die diersoorten om de beurt, een voor een, hardop zullen zingen. Van de westelijke laaglandgorilla tot de blauwe vinvis, van de zwarte neushoorn tot de Sumatraanse olifant. Nienke: “Zo’n litanie is er ook om uiting te geven aan persoonlijke gevoelens als verdriet, onmacht en angst over de ecologische crisis en uitsterving van soorten. Het werkt troostend.”

Die bijna uitgestorven diersoorten worden ook toevertrouwd aan drie heiligen, legt voorgangster Berthe van Soest uit. Het gaat om Franciscus van Asisi , de heilige Melangell van Wales en de heilige Mary MacKillop, die uit Australië afkomstig was. Over de dieren in dat land zijn de zorgen extra groot sinds de enorme branden van de laatste tijd. De koala ontbreekt op de lijst. “Die heeft het natuurlijk vreselijk moeilijk op dit moment, maar is nog niet bedreigd”, legt Nienke uit.

En dan begint het. Van Soest bijt het spits af met de amoerpanter. De anderen volgen, eerst aarzelend, later met meer overtuiging. Nienke: “Ik moest er wel een beetje inkomen. De Javaanse tijger die ik ook mocht zingen, ken ik wel, maar ik hoorde nogal wat diersoorten voorbijkomen waar ik nog nooit van gehoord had, zoals de smalvoetbuidelmuis. Die heb ik even moeten opzoeken.”

Zijn er rituelen?

Nadat alle negenenveertig diersoorten zijn gezongen (de laatste is de walvissoort noordkaper) en God en de drie heiligen gevraagd is zich over hen te ontfermen, wordt er ook nog voor mensen gebeden, zoals de brandweerlieden in Australië en activisten die bij hun strijd voor het klimaat hun leven hebben verloren. Hierna is het stil. In de verte hoor je andere festivalgangers praten. Er volgt nog een laatste gezang en dan is het alweer afgelopen. Volgens Berthe is het nu aan de drie heiligen “om onze gebeden verder te dragen, zodat wij weer verder kunnen met onze acties”.

Nienke vond het ontroerend. “Op het laatst vergat ik mijzelf. Of het zin heeft om in een zaaltje op zo’n festival samen te bidden, weet ik niet. Maar het is goed dat we het gedaan hebben. Ik voel me er echt gesteund door. We staan er niet alleen voor.”

